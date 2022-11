U&D, tronista nomina Giulia De Lellis ironizzando e Maria De Filippi va su tutte le furie

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis citata a Uomini e Donne dal tronista Federico Nicotera. Maria De Filippi non gradisce e interviene.

In questi ultimi giorni a Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 gli animi sono piuttosto tesi. Prima le tensioni e le liti tra Roberta e Ida, due delle dame del trono over e poi la “sfuriata” di Maria De Filippi nei confronti della corteggiatrice Noemi. Ebbene, nella giornata di ieri, nel corso della puntata ad un certo punto, il tronista Federico Nicotera, parlando di “foto in mutande”, ha accostato il nome di Giulia De Lellis. Maria non ha proprio preso bene questo paragone, tanto che la sua reazione non è passata inosservata.

Uomini e Donne, il tronista Federico tira in ballo Giulia De Lellis

Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, è immediatamente intervenuta nel momento in cui il tronista Federico Nicotera in qualche modo ha tirato in ballo Giulia De Lellis. Il tronista nello specifico, avrebbe accostato il nome dell’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne a “foto in mutande”. Maria è subito intervenuta, prendendo le difese della De Lellis. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Il tronista accosta le foto in mutande a Giulia, la conduttrice interviene

La conduttrice ha così mandato in onda una esterna tra Federico e Carola, in cui i due sono apparsi parecchi complici. Un’esterna molto importante che ha di certo creato un pò di tensione tra le altre corteggiatrici. E’ intervenuta così Alice, la quale ha ammesso il fatto di essersi già allontanata dal tronista per via del suo comportamento. Federico però, avrebbe confessato di non credere che Alice si sia allontanando da lui per il suo atteggiamento e comportamento e molto arrabbiato avrebbe citato Giulia De Lellis. “Sta cosa che metti foto in mutande ogni due per te.. manco fossi Giulia De Lellis”. Queste le parole del tronista che hanno fatto sobbalzare la conduttrice.

Maria De Filippi si infuria interviene e difende Giulia

“A parte che Giulia fa la pubblicità non è che si mette in mutande!”, ha subito puntualizzato Maria che è apparsa anche parecchio indispettita. Non è di certo una novità il fatto che Maria e Giulia siano molto legate. La De Lellis è stata in diverse occasioni ospite del programma di Maria. Ad ogni modo, il tronista avrebbe replicato dicendo “Si intendevo questo, che lei se lo può permettere perchè fa le pubblicità”.