Uomini e Donne, Maria De Filippi una furia contro la corteggiatrice “Sicura di quello che dici?”

Maria De Filippi a Uomini e Donne sbugiarda la corteggiatrice Noemi e pubblica foto della stessa che bacia un altro ragazzo.

A Uomini e Donne in questi giorni sta accadendo qualcosa che sta lasciando un pò tutti perplessi. In primis l’atteggiamento di Maria De Filippi, la conduttrice che in genere è sempre stata molto tranquilla e pacata, ma in questi giorni è apparsa insofferenze nei confronti di alcuni personaggi e di alcune dinamiche. Ebbene, la conduttrice proprio in questi ultimi giorni, nelle puntate che abbiamo visto in onda questa settimana, ha letteralmente sbugiardato Noemi, davanti a tutti i presenti in studio e tutti i telespettatori. Ma vediamo che cosa è accaduto e soprattutto per quale motivo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. La moglie di Maurizio Costanzo è buona e cara, ma una cosa proprio non sopporta, ovvero essere presa in giro. Maria non vuole proprio farsi fregare. A Uomini e Donne, proprio in questi giorni la conduttrice ha smascherato Noemi, la corteggiatrice che non ha proprio fatto bella figura. Il programma da sempre si batte per la massima trasparenza, talvolta però alcuni partecipanti tendono a “prendere in giro” sia chi lavora nella redazione che i telespettatori a casa.

Maria sbugiarda la corteggiatrice Noemi

Noemi a quanto pare non è stata così tanto sincera nei confronti di Federico Dainese e di conseguenza anche della redazione. Maria, così, avendo le prove ha ripreso la giovane ed ha dimostrato il fatto che Noemi non fosse stata sincera. La conduttrice avrebbe chiamato così al centro dello studio Federico e Noemi, mandando in onda la loro esterna. Noemi è apparsa piuttosto fredda, come se volesse rifiutare il contatto fisico con il giovane tronista. Noemi in studio avrebbe poi dichiarato di non voler più proseguire questo percorso, per un semplice motivo, ovvero non sente alcun tipo di interesse mentale nei confronti del tronista.“Noemi sicura di quello che dici? Non mettermi in questa condizione”, avrebbe detto Maria, sicura che il motivo fosse un altro.

Noemi bacia un ragazzo fuori dal programma, il tronista deluso

“Te ne vai perché lui è così piacione o perché ti piace un altro?”. Questa la domanda di Maria che ha cercato di fare chiarezza e soprattutto ha voluto sottolineare di essere a conoscenza di qualcosa su Noemi. A quel punto la conduttrice manda in onda delle foto che ritraggono Noemi insieme ad un ragazzo ed in una di queste ci sarebbe stato anche un bacio. “Che figura di mer**a”, avrebbe detto Gianni. Noemi, avrebbe tentato di giustificarsi dicendo poi “E’ successo. Non mi ha preso mentalmente”. Inevitabile la delusione di Federico Dainese, il tronista che non ha potuto che alzarsi e andare a sedere al suo posto.