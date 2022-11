Valeria Marini finisce sotto accusa per una foto “ritoccata”. Commenti al veleno “Un’altra che non si rassegna”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini finisce sotto accusa per una foto ritoccata che risale a quando era a Tale e quale show. Piovono critiche sui social.

Valeria Marini è stata una delle protagoniste assolute del programma Tale e quale show, dove ha ottenuto un grandissimo successo. Ad ogni modo, la showgirl sarda è una delle più amate di tutti i tempi, anche se di tanto in tanto è finita al centro di qualche polemica. Proprio in questi ultimi giorni, Valeria è finita nel mirino di alcuni haters, ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Valeria Marini finisce al centro dell’ennesima polemica, ma per quale motivo?

Valeria Marini, personaggi tra i più amati di sempre della televisione italiana, nelle scorse ore è finita al centro di una polemica. Il tutto sarebbe iniziato nel momento in cui Valeria ha pubblicato uno scatto che a quanto pare non è stato apprezzato. Una cosa è certa, ovvero che Valeria riesce a trovare sempre il modo per mettersi al centro dell’attenzione, sia con i suoi scatti spesso osè, sia con alcune dichiarazioni da lei rilasciate. Ebbene, nelle scorse ore, l’ex protagonista di Tale e quale show, nelle scorse ore ha postato su Instagram una foto che la ritrae nelle vesti di Marilyn Monroe.

Piovono critiche su Valeria e la foto da lei pubblicata su Instagram

In realtà si tratta di un travestimento che risale a quando Valeria faceva parte proprio del programma di Rai 1 e condotto da Carlo Conti. La cosa che hanno contestato molti follower è che questa foto era stata parecchio ritoccata. Per lei, sono arrivati davvero tantissimi commenti, alcuni di questi anche molto velenosi.”Un’altra che non si rassegna (al passare del tempo)”,questo uno dei commenti arrivati sotto al post, uno dei tanti. “Online vs realtà”,questo ancora quanto scritto da un altro follower.

La vita sentimentale di Valeria, un nuovo amore per lei

Al momento, la showgirl sarda non ha risposto a queste accuse e critiche, ma non sappiamo che lo farà nelle prossime ore. Da qualche tempo Valeria si frequenta con un uomo di 35 anni più giovane di lei ed anche per questa relazione è stata parecchio criticata. Eppure Valeria si è detta parecchio felice e soprattutto molto innamorata.