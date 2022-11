Cecilia Rodriguez dura con Antonino Spinalbese per le sue dichiarazioni su Belen “Ma perchè dici queste cose?”

0 SHARES Condividi Tweet

Cecilia Rodriguez ospite a Verissimo ha parlato di Antonino Spinalbese, facendo intendere di non essere tanto d’accordo con le dichiarazioni da lui rilasciate in questi giorni su di lei e su Belen.

Cecilia Rodriguez lo scorso fine settimana è stata ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin insieme al suo suo fidanzato, nonché il suo futuro marito Ignazio Moser. Nel corso dell’intervista, la sorella di Belen ha affrontato diversi argomenti e tra questi, ha anche parlato di Antonino Spinalbese, l’ex compagno della sorella e padre della sua nipotina Luna Marì. Come sappiamo l’ex parrucchiere è uno dei concorrenti del Grande fratello vip e proprio nei giorni scorsi era finito per parlare di Cecilia. Quest’ultima però, sin dall’inizio era stata piuttosto chiara, desiderava non essere tirata in ballo dal suo ex cognato.

Cecilia Rodriguez ospite a Verissimo insieme a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez nei giorni scorsi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e pare che tra i tanti argomenti abbia anche parlato di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo sin dall’inizio è stato uno dei concorrenti principali del programma di Canale 5. Ad ogni modo, non sono neppure mancate le polemiche che vedono proprio Antonino come protagonista e bersaglio principale.

La sorella di Belen contro Antonino Spinalbese

Effettivamente all’interno della casa, in alcune occasioni Antonino si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Belen e sulla sua famiglia, che non hanno fatto molto piacere ai fan della showgirl argentina. Anche Cecilia ha voluto così commentare le ultime dichiarazioni di Antonino, che nei giorni scorsi l’ha pure nominata, spendendo nei suoi confronti delle bellissime parole.

I commenti di Cecilia e Ignazio su Antonino

«A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’ Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui». Queste le parole di Cecilia che ha fatto ben capire di non aver gradito le parole di Antonino ed anche la sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia. «Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici ‘Che tenero, che bravo ragazzo’, altre volte invece: ‘Ma dove è stato finora?‘». Queste invece le parole di Ignazio Moser.