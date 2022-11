Cristian Totti pubblica la prima foto con la fidanzata Melissa Monti e fa il pieno di like e commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Cristian Totti, il primogenito di Ilary Blasi e Francesco si è innamorato di Melissa Monti. Sui social le prime foto di coppia.

Cristian Totti, il figlio dell’ex calciatore Francesco e della conduttrice Ilary Blasi si è innamorato e la fortunata si chiama Melissa Monti. A quanto pare i due starebbero insieme da circa un anno, ma soltanto adesso la coppia avrebbe deciso di ufficializzare la loro relazione. Il giovane ha così pubblicato nelle scorse ore una foto che li ritrae insieme e che ha ottenuto nel giro di pochissimo, il pieno di like e tantissimi commenti. Ma vediamo di capire chi è la fortunata che ha conquistato il cuore del giovane.

Cristian Totti, il primogenito di Francesco e Ilary Blasi si è innamorato

Ebbene si, il figlio di Ilary Blasi e di Francesco Totti, Cristian si è innamorato e soltanto in queste ore ha mostrato la sua fidanzata. Cristian, oggi 17enne ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram una foto in compagnia della sua fidanzata Melissa Monti. Cristian ha da sempre dimostrato di essere un ragazzo molto riservato ed infatti soltanto in rare situazioni ha condiviso alcune foto e post riguardo la sua vita privata. Adesso però, per lui sembra sia arrivato il momento di mostrare a tutti il suo grande amore per Melissa.

La prima foto di coppia di Cristian e Melissa

I due si frequenterebbero da diversi mesi, quasi un anno, eppure solo lo scorso mese avevano deciso di apparire finalmente insieme. La loro prima uscita pubblica risale a circa un mese fa, quando lei lo ha accompagnato alle partite giovanili della Roma. In queste ore, è invece stata pubblicata una foto in cui i due appaiono insieme in una stanza, un selfie allo specchio. Nella foto si vede Melissa mentre si trucca allo specchio e Cristian quasi dietro di lei che la riprende.

Chi è Melissa Monti, la fidanzata di Cristian?

Una foto inusuale visto che entrambi i giovani per diversi mesi avevano preferito non mostrarsi, soprattutto in un periodo in cui la famiglia Totti è stata totalmente bersagliata sui social e un pò ovunque, per via della separazione tra Francesco e Ilary. Ma chi è Melissa? E’ un’attrice, la quale nonostante sia giovanissima, ha già preso parte a diversi film alcuni di questi molto importanti, come La grande bellezza, e poi fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore.