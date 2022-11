Caso Memo Remigi, Maurizio Costanzo attacca Serena Bortone, “Se ha un briciolo di umanità lo richiami”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo fa un appello a Serena Bortone su Memo Remigi e la invita a richiamarlo.

Serena Bortone è la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma noto di Rai 1 che ha ottenuto in questi anni un successo davvero grandissimo. Proprio nell’ultimo periodo, la trasmissione però è stata al centro di diverse polemiche, per quanto accaduto alcune settimane fa. Ci riferiamo di certo al caso Memo Remigi, il cantante che ha palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi e che proprio per questo è stato allontanato dal programma ed anche dalla Rai. Nonostante siano trascorse diverse settimane, non si fa altro che parlare di questo caso e adesso a parlare è stato Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha voluto fare un appello proprio alla conduttrice. Ma cosa ha riferito?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e il caso Memo Remigi

Serena Bortone nelle ultime ore è stata tirata in ballo proprio da Maurizio Costanzo, il quale ha voluto farle un appello. Il marito di Maria De Filippi, intervenuto nel suo programma radiofonico condotto insieme a Carlotta Quadri ed in onda su R101 ha voluto fare un appello proprio a Serena Bortone, dopo gli ultimi avvenimenti.“Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’. Ha 84 anni e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa“. Queste le parole di Maurizio Costanzo che ha voluto così in qualche modo prendere le difese di Memo Remigi.

Maurizio Costanzo lancia un appello a Serena Bortone

Non sappiamo se Serena Bortone seguirà il consiglio di Costanzo, anche perchè la decisione di allontanare Memo dal programma Oggi è un altro giorno, pare che sia arrivata dall’alto. Non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ospite nel programma radiofonico di Costanzo anche Laura Freddi, che da quest’anno è una presenza fissa nel programma di Rai 1.

Anche Laura Freddi commenta l’accaduto

Anche la showgirl si è espressa su questa triste vicenda.“Io non so, credo che la decisione sia stata dell’azienda Rai. Serena è una donna in gamba e lei saprà come muoversi in questa situazione, del resto è la conduttrice del programma, è una donna molto intelligente”. Queste le parole di Laura la quale ha anche aggiunto di non conoscere bene Memo e si augura che ben presto le parti possano chiarirsi.