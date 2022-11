Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina parla di Lorenzo Biagiarelli “E’ molto giù, sente di aver fallito”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli, lo chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli non avrebbe preso bene l’eliminazione da Ballando con le stelle, avvenuta lo scorso sabato. A parlare Anastasia Kuzmina.

Torniamo a parlare di Ballando con le stelle e nello specifico di uno dei protagonisti principali di questa edizione del programma di Milly Carlucci. Stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli, lo chef nonchè fidanzato di Selvaggia Lucarelli che è stato eliminato la scorsa settimana, nel corso della puntata di sabato 19 novembre 2022. A quanto pare si dice che lo chef non abbia proprio preso bene la sua eliminazione dal programma condotto da Milly Carlucci. Ma chi ha riferito questo?

Ballando con le stelle, delusione per Anastasia Kuzmina dopo l’eliminazione

Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato dal programma lo scorso sabato e stando a quanto è emerso in queste ore lo chef non avrebbe preso bene questa eliminazione. A parlare in queste ore è stata la maestra di ballo che è stata al suo fianco in queste settimane all’interno del programma, Anastasia Kuzmina. La loro eliminazione effettivamente è arrivata un pò a sorpresa ed ha lasciato tutti un pò senza parole.

Le parole della maestra di ballo

Su Instagram qualcuno avrebbe chiesto ad Anastasia “Come ti senti?”. A quel punto, la maestra di ballo sarebbe stata piuttosto schietta e sincera nel rispondere, dicendo che ovviamente l’essere stati eliminati rappresenta pur sempre un fallimento.“Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”. Queste le parole di Anastasia che hanno lasciato un pò senza parole. A quel punto, la maestra di ballo del noto programma di Rai 1 ha confessato che anche Lorenzo non ha preso bene l’eliminazione.

Lorenzo Biagiarelli sta male, ha pagato lo scotto di essere il fidanzato di Selvaggia

“Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”. Queste ancora le parole di Anastasia. Insomma, Lorenzo e la sua ex partner sono convinti del fatto che lo chef abbia pagato il fatto di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che come sappiamo è un personaggio televisivo che spesso finisce al centro delle polemiche e per questo molto contestata.