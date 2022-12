“Devo chiedere scusa a Barbara D’Urso” famoso giornalista spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso finita al centro delle critiche, poi un vip le fa le sue scuse e cita Ballando con le stelle e Milly Carlucci.

Barbara D’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale da molti anni ormai è al timone di un programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Stiamo ovviamente parlando di Pomeriggio 5, dove affronta diversi tempi, alcuni di questi anche molto importanti. Se da una parte Barbara è molto amata, dall’altra sembra che molto spesso riceva delle critiche, alcune di queste molto dure. Proprio nell’ultimo periodo, Riccardo Bocca, noto giornalista e volto noto televisivo si è lasciato andare ad una critica piuttosto pesante nei confronti della D’Urso. Ma cosa ha detto?

Barbara D’Urso, tanto amata ma anche tanto criticata

Barbara D’Urso, noto personaggio televisivo ed una delle conduttrici più amate di sempre, nell’ultimo periodo è stata duramente criticata. Da chi? Riccardo Bocca, noto giornalista e volto televisivo che da diversi anni è presente in diverse trasmissioni di casa Rai come Storie italiane e tanto altro. Proprio durante una diretta social con Cinzia Bancone, si è lasciato andare ad una critica piuttosto pesante nei confronti della conduttrice di Ballando con le stelle ed anche nei confronti del programma stesso.

Riccardo Bocca si scaglia contro Milly Carlucci e Ballando con le stelle

“Io devo chiedere scusa a Barbara D’Urso. Signora Barbara D’Urso scusi perché pensavo che i suoi programmi fossero i peggiori, insieme a quelli di Maria De Filippi, adesso invece anche Ballando con le stelle si sta mostrando ai suoi stessi livelli, se non peggio”. In passato, il giornalista di era espresso in modo piuttosto critico nei confronti della D’Urso ma questa volta, nonostante non le abbia fatto dei complimenti, si è scagliato contro Milly Carlucci.

Nel criticare Ballando con le stelle, fa le sue scuse a Barbara D’Urso

“Io boccio Ballando con le stelle. Lo dico, a parte il mio totale disinteresse per il programma, perché rappresenta quella che è la decomposizione di un format, internazionale, che invece in passato aveva una sue decenza, una sua leggerezza, un suo garbo che passava attraverso il gioco, l’ironia e l’autoironia”. Queste ancora le parole del giornalista, che nel criticare Ballando con le stelle e la sua conduttrice, ha in qualche modo “fatto le sue scuse” a Barbara D’Urso.