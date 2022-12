Chiara Ferragni, fa un Tik Tok e il web esplode con la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni, dopo le dichiarazioni su TikTok finisce al centro della polemica. Ma cosa è accaduto?

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, oltre che una delle persone più ricche dell’intero globo. Nonostante sia uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi, anche Chiara finisce spesso al centro di una polemica ed è proprio questo quello che è accaduto nei giorni scorsi. Quando viene attaccato su certi argomenti, la moglie del famoso rapper non riesce proprio a replicare e questo è quanto accaduto proprio nelle scorse ore. Ma per quale motivo?

Chiara Ferragni al centro dell’ennesima polemica

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha pubblicato diversi scatti in intimo, con outfit piuttosto sexy e per questo ha ricevuto tante critiche. Molti utenti hanno ritenuto il suo outfit fuori luogo ed inadeguato, soprattutto per il fatto che sia una mamma e che per questo motivo non dovrebbe mostrarsi così sui social. Ad ogni modo, nelle scorse ore, l‘imprenditrice digitale più famosa al mondo è stata presa di mira per altro, ovvero alcune dichiarazioni che ha fatto su Tiktok, che hanno posto tanti dubbi tra i suoi follower.

Le sue dichiarazioni su TikTok, scatenano una polemica

Quasi nessuno ha infatti creduto al fatto che Chiara possa occuparsi delle faccende domestiche, ordinando la casa e sistemando anche tutto il caos creato dai suoi figli. In questi famosi video di TikTok, infatti, Chiara raccontava di passare almeno mezz’ora al giorno per sistemare tutto il caos creato da Leone e Vittoria. Questo video però ha creato l’ennesima polemica. Molti l’hanno accusata di dire delle falsità perchè sembra improbabile che una donna come lei, con i soldi che ha, possa mettersi a fare le faccende domestiche.

Lo sfogo della Ferragni

A quel punto, la Ferragni è sbottata.”Sì, faccio questo e fa molto altro, perché ogni mamma anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio lavorano tutto il giorno per i propri figli quindi, shut up”. Questa la replica di Chiara che molto spesso ormai, finisce al centro di critiche e polemiche, l’ultima sollevata da Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore.