Myrta Merlino nella bufera, i dipendenti di La7 “Dovevamo prenotarle la ceretta e guai se la colazione non le piaceva”

E’ bufera a La7 dove i lavoratori hanno chiesto provvedimenti contro Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice. Cosa sta accadendo?

E’ bufera a La7 dove i lavoratori stanno accusando e attaccando Myrta Merlino la nota conduttrice televisiva. La situazione sembra che stia davvero degenerando tanto che sono arrivate segnalazioni riguardo alcuni suoi atteggiamenti in studio. Nelle scorse ore è ance arrivato un comunicato sindacale contro la conduttrice. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire effettivamente che cosa sta accadendo.

Scoppia il putiferio a La7, tutti contro Myrta Merlino

A La7 è scoppiato davvero un putiferio in questi giorni, soprattutto dopo che è arrivato un comunicato sindacale contro alcuni atteggiamenti della nota giornalista e conduttrice Myrta Merlino. In questo comunicato si legge che la conduttrice abbia tenuto degli atteggiamenti incivili e maleducati riguardo alcuni lavoratori che stanchi di questa situazione, adesso invocano al cambiamento. Ma che cosa sta accadendo?

I lavoratori di La7 insorgono contro la conduttrice, cosa sta accadendo?

Sono stati diversi lavoratori di La7 a lamentare, settimana dopo settimana, il comportamento tenuto dalla conduttrice la quale in questi mesi avrebbe generato un clima piuttosto ostile all’interno dello studio televisivo. Myrta è accusata di aver influenzato anche il prolungamento di alcuni contratti ed in alcuni casi il licenziamento di alcuni lavoratori. Proprio lo scorso 30 novembre si è verificato un incontro sindacale e l’indomani è stato diffuso un comunicato che è apparso dai toni piuttosto duri, dove si legge che sono arrivate diverse segnalazioni sul comportamento di Myrta Merlino.“

Il comunicato di La7

Adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto dei comportamenti incivili e maleducati. Influenza la possibilità di prolungare contratti e condiziona le turnazioni, con motivazioni che non possono considerarsi professionali o etiche. La RSU esprime piena contrarietà nei confronti dell’atteggiamento della conduttrice, e auspica che dopo questa segnalazione formale vengano adottare, finalmente, delle misure da parte dei vertici aziendali”. I dipendenti l’accusano di averle dovuto prenotare a ceretta, portare i vestiti in lavanderia e che scatenava il finimondo se la colazione non le piaceva. Questo quanto si legge nel comunicato. La conduttrice al momento non sembra abbia replicato alle accuse, ma la sua replica potrebbe arrivare a breve. Non resta che attendere per cercare di capire come andrà a finire questa storia.