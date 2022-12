Stefano De Martino spiazza tutti: “Io ed Emma ci sentiamo spesso”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e la confessione inedita su Emma Marrone, che è stata la sua fidanzata per quattro anni. Ma cosa ha riferito?

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono conosciuti nella scuola di Amici, avendo partecipato come allievi nella stessa edizione, lui come ballerino e lei come cantante. I due si sono innamorati all’interno della scuola e la loro relazione è durata poi per un pò, fino a quando poi nelle loro vite è arrivata Belen Rodriguez. Nonostante inizialmente Emma fosse piuttosto risentita per come fossero andate le cose, adesso i due sono molto legati. A parlare del loro legame è stato proprio lui, l’ex ballerino Stefano De Martino. Ma cosa ha riferito nello specifico?

Stefano De Martino e Emma Marrone, il loro amore che ha fatto tanto sognare

Stefano De Martino in questi giorni ha parlato del suo attuale rapporto con Emma Marrone, la sua ex fidanzata. Sono lontani i tempi in cui i due all’interno della scuola di Amici hanno fatto sognare tutti con il loro amore. Nonostante poi le cose siano andate così come tutti sappiamo e nonostante siano trascorsi diversi anni, adesso il rapporto tra i due sembra essere piuttosto sereno. Dopo tutto, i due sono stati insieme per ben quattro anni, proprio all’inizio delle loro carriere ed in un momento molto importante.

Stefano torna a parlare della sua ex fidanzata, ecco le parole del conduttore

Ovviamente i due sono andati avanti, hanno fatto le proprie esperienze e intrapreso diversi percorsi. Stefano non è più un ballerino ed è diventato un noto conduttore. Emma è una delle cantanti più importanti del nostro paese ed anche avviato una carriera da attrice. Emma e Stefano sono buoni amici ed a parlarne è stato proprio Stefano in occasione del nuovo programma intitolato La conferenza stampa. “(Io e Emma) Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. Queste le parole di Stefano che ha ammesso il fatto che Emma è comunque una persona molto importante per lui.

Le parole di Emma su Stefano

Anche la cantante salentina un pò di tempo fa, parlando di Stefano aveva utilizzato delle bellissime parole. “Avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato, eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. […] Ho pianto quando ci siamo lasciati? Sì, penso sia normale piangere se una relazione viene chiusa. Il nostro sentimento era vero”.