Selvaggia Lucarelli al veleno contro Chiara Ferragni “Ecco come fai beneficenza tu”

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro Chiara Ferragni prendendo spunto dall’ultima trovata della moglie di Fedez.

Selvaggia Lucarelli, il giudice di Ballando con le stelle e giornalista più chiacchierata degli ultimi tempi, torna a parlare di Chiara Ferragni e non è di certo la prima volta che lo fa. Ebbene si, già in altre occasioni Selvaggia si era schierata contro i Ferragnez o almeno contro Chiara o Fedez. Adesso, il giudice di Ballando con le stelle che nei giorni scorsi è stata al centro di altre dinamiche e polemiche, è tornata a parlare proprio della imprenditrice digitale più famosa al mondo. Ma cosa ha contestato questa volta la Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli si schiera ancora una volta contro Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli, in questi giorni è stata parecchio al centro delle critiche per via di alcune dinamiche che si sono venute a creare a Ballando con le stelle. Adesso però la giornalista e giudice di Ballando con le stelle è tornata a scagliarsi contro Chiara Ferragni e non è di certo la prima volta, visto che anche in passato aveva criticato la moglie di Fedez, anche per il modo di gestire la vita dei suoi figli sui social.

Chiara vende alcuni abiti e il ricavato lo devolve in beneficenza, Selvaggia l’accusa

Così, prendendo spunto a quelle che sono le ultime trovate di Chiara, che per chi non lo sapesse ha venduto alcuni dei suoi abiti, regalando parte del ricavato in beneficenza, Selvaggia ha detto la sua e lo ha fatto senza mezza termini. Selvaggia ha parlato di beneficenza ambigua.

La critica di Selvaggia, ecco le dure parole

“Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano), ha scritto la Lucarelli in una delle sue ultime stories Instagram. E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte“. Queste le parole scritte dalla fidanzata di Lorenzo Biagiarelli che ha così attaccato ancora una volta l’imprenditrice più famosa d’Italia e non solo. Al momento Chiara non ha ancora risposto a questo accatto, ma sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un botta e risposta tra le due.