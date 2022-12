Malgioglio una furia con un’ospite “Con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate”

0 SHARES Condividi Tweet

Malgioglio parla del suo rapporto Mi casa es tu casa e degli ospiti che gli hanno detto di no.

Cristiano Malgioglio è pronto a debuttare come conduttore del suo programma intitolato Mi casa es tu casa che andrà in onda per la prima volta mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai 2. In attesa del suo debutto, il noto paroliere siciliano ha parlato e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato per Tv sorrisi e canzoni, svelando anche alcuni aneddoti. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Cristiano Malgioglio pronto a debuttare con il programma Mi casa es tu casa

Cristiano Malgioglio nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, parlando del programma Mi casa es tu casa, che andrà in onda per la prima volta mercoledì 7 dicembre in prima serata su Rai 2. Il programma si svolgerà in una vera e propria casa, ma non quella di Cristiano. La casa in questione è stata affittata proprio per il programma e si trova a Roma. Cristiano nel corso delle puntate, ospiterà diversi personaggi del mondo dello spettacolo con i quali parlerà di diversi argomenti, tra canti e giochi.

Cristiano parla del rifiuto di Anastacia e Jennifer Lopez

Nel corso dell’intervista che Cristiano ha rilasciato nei giorni scorsi a Tv sorrisi e canzoni, pare che abbia anche raccontato di aver esteso il suo invito anche a star internazionali, come Anastacia e Jennifer Lopez che però hanno rifiutato. La cantante a quanto pare, ha dovuto dire di no per problemi di salute, mentre la seconda ha rifiutato perchè l’offerta in termini economici non era per lei soddisfacenti. “L’unico rammarico è che doveva esserci Anastacia, ma non era stata bene e aveva sospeso tutti gli impegni (…) Mi sarebbe piaciuto avere Jennifer Lopez. L’abbiamo contattata, ma con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate”. Queste le parole di Cristiano che come sempre ha voluto essere sincero con il suo pubblico.

Anticipazioni e ospiti della prima puntata

Ad ogni modo, ospiti della prima puntata ci saranno Heather Parisi e Sam Ryder. Cristiano ha promosso il suo programma anche andando come ospite in altri programmi come Ballando con le stelle ieri sera e andrà pure da Fiorello a Viva Rai 2 mercoledì 7 dicembre.