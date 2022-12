Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei: “Non prendiamo nemmeno il caffè insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno svelato quello che è il segreto che permette ad una relazione di durare nel tempo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno svelato qual è il segreto per rendere duratura una relazione. In realtà, è stata proprio la Bruganelli un pò di tempo fa a fare questa rivelazione, dicendo di aver preso una decisione insieme al marito. Quale? Comprare un appartamento proprio vicino a quello dove abitava con il marito per andare a viverci con la figlia. Nel momento in cui l’opinionista del Grande fratello vip, ha fatto questa confessione, tutti hanno pensato che potesse esserci una crisi o meglio hanno ipotizzato che i due fossero vicini al divorzio. In realtà le cose non stanno affatto così, ma sarebbe il loro modo per poter far durare a lungo il loro matrimonio.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, il segreto del loro “duraturo” amore

Sonia Brugabelli e Paolo Bonolis, a distanza di tanti anni continuano ad essere molto innamorati l’uno dell’altro. Tuttavia, nell’ultimo periodo hanno preso una decisione, quella di vivere distanti. Si tratta di una decisione che entrambi hanno preso poco tempo fa, ma maturata nel corso degli anni. A parlare di questo, è stata proprio lei Sonia, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

La confessione di Sonia

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”. Queste le parole di Sonia Bruganelli, alle quali sono seguite quelle di Bonolis, il quale ci ha tenuto a precisare che i due appartamenti non sono distanti, ma sono comunicanti.

Le parole della moglie di Paolo Bonolis

La Bruganelli ha anche dichiarato che “dormire in camere separate è un segno di civiltà. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.