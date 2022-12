Ballando, Selvaggia Lucarelli a Mariotto “Aspetto ancora le scuse”, cosa fa lui

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucatelli e Guillermo Mariotto hanno dato spettacolo ancora una volta nel corso della puntata di ieri. Ma cosa è accaduto?

Ricorderete sicuramente lo scontro più che violento avvenuto a Ballando con le stelle lo scorso sabato tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. La situazione è degenerata nel momento in cui purtroppo Mariotto ha letteralmente perso le staffe contro la giurata dandole della “scimmia arrabbiata che lancia escrementi”. Ebbene, dopo quella frase infelice sono sorte una serie di polemiche che si sono protratte per tutta la settimana. Nella puntata di ieri, andata in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre 2022, è accaduto qualcosa di inaspettato. Lo stilista, infatti, ha voluto fare un regalo a Selvaggia la quale è rimasta completamente senza parole. Ma cosa è accaduto?

Ballando con le stelle, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Mariotto

Dopo gli scontri piuttosto accesi tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avvenuti a Ballando con le stelle lo scorso sabato, nella puntata di ieri è accaduto qualcosa di inaspettato. Ebbene, lo stilista di origine venezuelana nel corso della puntata di ieri ha voluto fare un regalo a Selvaggia. “Sento lo spirito del Natale”, ha detto Mariotto consegnando alla sua collega un pacco con all’interno una scimmietta di peluche con in mano una paletta con lo zero. Un gesto che poteva anche sembrare simpatico ma che Selvaggia non ha preso molto bene.

Lo stilista fa un regalo alla Lucarelli “una scimmietta” ma lei non lo accetta e chiede le scuse

“No, non lo accetto. Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse”, queste le parole di Selvaggia dette alla conduttrice di Ballando. La Lucarelli sarebbe andata avanti dicendo che la scimmia che Mariotto aveva scelto come regalo era proprio “una sua perfetta miniatura” e di essere in attesa delle scuse, che poi effettivamente sono arrivate.

Mariotto alla fine chiede scusa alla collega

“Gorillotta mia, mi scuso con tutto il mio cuore Buon Natale”, ha detto Mariotto, sancendo così la pace. Ma durerà questa tregua tra i due? Considerando che gli animi sono sempre molto caldi in puntata, possiamo ipotizzare che i due torneranno a scontrarsi anche nel corso della prossima.