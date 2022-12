Ballando, scintille tra Selvaggia e Carolyn Smith “Usi l’imperativo con me?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli nella puntata del 2 dicembre 2022. Cosa è accaduto ancora tra le due?

Nella serata di ieri è andata in scena una nuova puntata di Ballando con le stelle, eccezionalmente di venerdì e non di sabato. Come potrete immaginare, anche la puntata di ieri è stata particolarmente ricca di tensione e non sono mancate le liti e le frecciatine tra le due giurate, ovvero Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due, già nelle scorse settimane se ne erano dette di tutti i colori sia in puntata che fuori e nella serata di ieri non sono mancati i momenti di tensione. Come spesso accade, la prima a provocare l’altra è stata la giornalista che è intervenuta dopo aver ascoltato i commenti della collega dopo l’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio Selvaggia Lucarelli?

Ballando con le stelle, tensione tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Tensione in studio a Ballando con le stelle, nel corso della puntata che è andata in onda ieri venerdì 2 dicembre. Come sempre non sono mancati i battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. La prima a provare è stata proprio Selvaggia, dopo aver ascoltato i commenti della Smith, in seguito all’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron. Pare che la presidentessa della giuria, nel giudicare la performance di Iva Zanicchi abbia parlato di sentimenti e di emozione e non di ballo. E’ stato a quel punto che la Lucarelli, provocando ha detto “Non parli sul ballo? Devo giudicare io sui passi di danza?”.

Scambio di battute al veleno tra le due giurate

La collega, piuttosto seccata avrebbe risposto dicendo “Ho già detto tutto”. Insomma, non si placano le tensioni tra le due colleghe che nel corso della puntata poi si sono lasciate andare anche a qualche altra battuta.

La stoccata finale di Selvaggia

In un secondo momento, infatti, dopo l’esibizione di Tove Villfor e di Alessandro Egger, la coreografa e ballerina ha commento dicendo “Vorrei ricordare che la danza non è solo passi, perché si parla troppo spesso di passi. La danza è fatta anche di emozioni, intesa, complicità”. Ancora una volta, dopo aver ascoltato queste parole Selvaggia Lucarelli è completamente esplosa dicendo “Volevo dire a Carolyn che se le dico una cosa può anche rispondere volendo non aspettare cinque minuti per poi fare un monologo.”A quel punto la coreografa avrebbe replicato dicendo “Non era riferito a te, vai avanti”. Non l’avesse mai detto, Selvaggia come una furia avrebbe replicato dicendo “Non usare l’imperativo con me!”. Scintille e tensioni tra le due donne che non riescono proprio a sopportarsi.