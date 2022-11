Manuela Arcuri parla di “Suor Cristina”: “A Ballando con le stelle era così”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuela Arcuri ha svelato, a distanza di tanti anni, com’era Suor Cristina a Ballando con le stelle.

Dopo l’intervista rilasciata da Suor Cistina o meglio Cristina a Verissimo, non si fa altro che parlare di lei e della sua decisione. Sappiamo bene che Suor Cristina non esiste più visto che la giovane ha deciso di abbandonare il convento, si è trasferita in Spagna dove lavora come cameriera. Una nuova vita per Cristina Scuccia, la vincitrice di The voice 2014 che dopo 15 anni di vita in convento ha deciso di cambiare tutto. La donna ha rilasciato un’intervista esclusiva nel programma di Silvia Toffanin. Ad ogni modo, nelle scorse ore a parlare di lei è stata anche Manuela Arcuri, la quale è stata ospite nel salotto di Serena Bortone nella giornata di ieri a Oggi è un altro giorno. Ma cosa ha rivelato l’attrice?

Suor Cristina lascia il convento e cambia vita, una famosa attrice commenta questa scelta

Manuela Arcuri, la nota attrice è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella giornata di ieri. L’Arcuri ha così parlato e detto la sua su Cristina e sulla decisione di voler abbandonare le vesti da suora. Manuela ha riferito di conoscere molto bene Cristina, visto che entrambe hanno preso parte alla stessa edizione di Ballando con le stelle. Proprio riguardo questa esperienza, l’attrice ha parlato di Cristina dicendo com’era dietro le quinte.

Manuela Arcuri racconta com’era Cristina dietro le quinte

“Non me l’aspettavo proprio sono rimasta senza parole, anche se era una Suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica che le piaceva cantare e ballare“. Queste le parole di Manuela, che ha aggiunto di averla conosciuta bene dietro le quinte di Ballando, dove l’ha vista sempre vestita con l’abito da suora”.

Il commento di Suor Paola

Ospite nello studio di Serena Bortone anche Suor Paola, anche lei noto personaggio televisivo e grande tifosa sfegatata. Anche lei ha commentato questa vicenda.“Da una parte mi sono dispiaciuta, dall’altra sono contenta che abbia trovato la sua strada.” Una risposta diplomatica quella di Suor Paola che non si è espressa più di tanto sull’argomento.