Ballando, Selvaggia Lucarelli un suo intervento sui social fa capire che ha deciso di lasciare il programma

Secondo alcuni rumors, e di preciso in seguito ad un like lasciato dalla Lucarelli ad un tweet, la giornalista sembrerebbe essere pronta a dire addio allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Una delle protagoniste assolute di Ballando con le Stelle è da sempre Selvaggia Lucarelli. La celebre giurata però dopo diversi anni sembrerebbe essere pronta a dire addio alla celebre trasmissione condotta da Milly Carlucci. E a far nascere il dubbio è stato proprio il like lasciato dalla giurata ad un tweet scritto da un utente. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli pronta a dire addio a Ballando con le Stelle?

Selvaggia Lucarelli può essere sicuramente considerata una delle protagoniste assolute di Ballando con le Stelle ma anche una delle giurate più discusse. Nel corso delle ultime settimane si è trovata particolarmente coinvolta in polemiche e discussioni, e proprio per questo motivo sono stati in molti a chiedersi se date le continue liti e discussioni la giurata abbia voglia di prendere parte alla trasmissione anche nel corso della prossima edizione oppure no. A far riflettere, a tal proposito, è stato proprio il like lasciato dalla Lucarelli ad un pensiero scritto su Twitter da un utente. Un like che sta facendo molto discutere e che ha spinto molti a pensare che forse la giurata potrebbe non essere presente nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

Il tweet scritto dall’utente

Nello specifico l’utente in questione ha commentato quanto accaduto di recente precisando “Non credo che Selvaggia Lucarelli voglia rimanere anche nella prossima stagione di Ballando con le stelle”. E ancora l’utente ha proseguito affermando che il tutto si sta trasformando per la giornalista in una grossa trappola e ha poi aggiunto che sicuramente come professionista non merita tutto questo. Parole quindi molto dure alle quali Selvaggia ha messo mi piace facendo nascere parecchi sospetti. Al momento però si tratta di semplici rumors e di nulla di confermato.

Selvaggia Lucarelli al centro di numerose critiche

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda lo scorso sabato è stata molto dura per la Lucarelli. La giornalista e nota giurata si è espressa sulla Zanicchi precisando che avrebbe potuto sfruttare meglio questa occasione in televisione. Ma non solo, le ha poi rivolto delle critiche per le battute fatte puntata dopo puntata e definite dalla giurata un po’ spinte e allo stesso tempo volgari. Queste sue parole non sono piaciute a molti, tra questi ad esempio Guillermo Mariotto che le ha rivolto dure accuse arrivando al punto di definirla una “scimmia che lancia escrementi“. Anche altre persone si sono scagliate contro la Lucarelli come ad esempio Sara Di Vaira e Alberto Matano.