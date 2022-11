Ballando, Rossella Erra svela cosa c’è dietro la foto postata da Carolyn Smith dove non c’è la Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Rossella Erra nel corso di una recente intervista a The Pipol News ha svelato la sua verità sulla fotografia condivisa da Carolyn Smith sui social con tutti i giurati di Ballando con le stelle tranne Selvaggia Lucarelli.

Una lunga intervista a The Pipol News è stata quella rilasciata dalla celebre opinionista Rossella Erra. La donna ha colto l’occasione per parlare di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith e per svelare la verità sulla questione relativa alla fotografia postata dalla Smith e poi cancellata.

Il commento di Rossella Erra su Ballando con le stelle

Rossella Erra non ha mai timore di esprimere il suo pensiero su determinate persone e situazioni, e proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a The Pipol News nel corso della quale ha fatto alcune particolari rivelazioni su Ballando con le Stelle e su alcuni dei suoi protagonisti. Ad esempio ha rivelato il motivo per il quale i giurati durante la pubblicità lasciano il loro posto e si allontanano dallo studio. Secondo la Erra lo fanno per non parlarsi tra loro e per arrivare a confrontarsi solo davanti alla telecamera.

Il commento su alcuni protagonisti dello show

Inevitabile poi il commento su alcuni dei protagonisti dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Di preciso Rossella Erra si è espressa su Montesano affermando che purtroppo la squalifica è stata inevitabile. Ma ha voluto precisare che è stato un vero peccato perchè proprio Montesano avrebbe potuto vincere il programma. Belle parole sono state poi quelle espresse per Iva Zanicchi rivelando inoltre che tra loro è nato un bellissimo rapporto.

La verità sulla fotografia postata da Carolyn Smith

Un bel rapporto lega anche Rossella Erra a Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Ma nonostante ciò si è schierata dalla parte della ballerina affermando “Ha professionalità nel suo settore, come Selvaggia nel suo. Per me è il verbo della danza”. Inevitabile il commento sulla polemica nata negli ultimi giorni dopo che proprio la Smith ha condiviso sui social una fotografia in compagnia degli altri giurati dello show di Rai 1. Nella fotografia in questione erano presenti tutti, e quindi Ivan Zazzarini, Guillermo Mariotto e Fabio Canino tranne Selvaggia Lucarelli. In seguito alle polemiche nate sui social proprio la Smith ha scelto di eliminare lo scatto, ma quello che in tanti si sono chiesti è stato come mai la Lucarelli non fosse presente nella foto. A tal proposito Rossella Erra ha rivelato di essere stata presente nel momento in cui è stata scattata la fotografia e ha precisato “Selvaggia non era ancora arrivata“. Allo stesso tempo la Erra ha poi voluto esprimere il suo pensiero affermando che la Smith non avrebbe dovuto cancellare la fotografia in questione.