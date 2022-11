Antonino Spinalbese attacca Giulia Salemi e si schiera con Sonia Bruganelli “Lei è intelligente”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese si scaglia contro Giulia Salemi ed elogia Sonia Bruganelli, dicendo di lei che è intelligente e non moralista.

Antonino Spinalbese nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, è stato sicuramente uno dei protagonisti principali per via della sua storia con Oriana Marzoli. Quest’ultima nello specifico è stata piuttosto criticata, soprattutto da parte di Sonia Bruganelli per il suo atteggiamento e per aver pianto sostanzialmente per gran parte della puntata. Sonia ha così criticato la sudamericana, mentre Giulia Salemi è intervenuta per prendere le sue difese e si è scagliata contro Antonino Spinalbese. Giulia nello specifico ha letto qualche tweet arrivato durante la puntata, quasi tutti a favore di Oriana ed a sfavore di Antonino.

Antonino Spinalbese massacrato in puntata da Giulia Salemi

Antonino Spinalbese ovvero l’ ex parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez, nel corso della puntata del Grande Fratello vip di lunedì è stato parecchio criticato. In realtà però, dapprima Sonia Bruganelli si è scagliata contro Oriana Marzoli per l’atteggiamento tenuto in puntata ed anche all’interno della casa nei giorni scorsi. Giulia Salemi, che da quest’anno è all’interno del programma come opinionista del web, ha preso le parti della spagnola e si è scagliata contro Antonino leggendo alcuni tweet arrivati contro di lui.

Le parole di Giulia Salemi su Oriana

“Io volevo fare una carezza ad Oriana. Perché vedere una donna trattata così è indecente! Sappi Oriana che chi sta facendo una brutta figura non sei tu. Ti hanno accusata e criticata dicendo che hai pochi sentimenti per il paragone tra figli e cani. Ok questa frase non era il massimo, però chi ha dimostrato di non aver sentimenti è lui e non te fidati. Quindi forza perché sei una regina da reality. Devi tirare fuori gli artigli“. Queste parole non hanno fatto proprio piacere ad Antonino Spinalbese, il quale al momento delle nomination ha voluto fare una battuta bacchettando la Salemi.

Antonino risponde con una battuta al veleno durante le nomination, è botta e risposta

“Io nomino Giulia Salemi perché legge solo i suoi tweet“. Queste le parole di Antonino, alle quali Giulia ha replicato dicendo “Io non leggo solo i miei tweet, ma quelli di tutti ed è questa la cosa che dovrebbe preoccuparti. Però davvero non ce l’ho con te, avrai modo di riscattarti“. Un duro botta e risposta tra i due che di certo non è passato inosservato. Antonino si è detto parecchio perplesso per l’immagine di se che ne è venuta fuori da tutta questa storia, ovvero di un uomo che fa soffrire le donne. A tal riguardo, ha lanciato delle dichiarazioni “pro Sonia Bruganelli”. “Sonia all’inizio ce l’aveva con me se vi ricordate. Però lei ha un intelletto alto, è intelligente e quindi sto ad ascoltare lei. Se lei dice quello allora io sono felice. Ma soprattutto ascolto lei perché Sonia non è una moralista e non fa frasi fatte. Io qui sono vero e se sbaglio lo ammetto, ma non ho mai trattato male le donne”.