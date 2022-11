Gf vip, la figuraccia clamorosa di Oriana sulla figlia di Antonino Spinalbese, la replica seccata dell’ex di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese scarica Oriana dopo che quest’ultima si è lasciata andare ad una gaffe clamorosa.

Antonino Spinalbese nei giorni scorsi si è tanto avvicinato a Oriana, la sudamericana con la quale si è anche lasciato andare alla passione sotto le coperte. Eppure, dopo qualche giorno dal loro avvicinamento, sembra che Antonino e Oriana abbiano avuto dei battibecchi e si siano anche un pò allontanati. Proprio nelle ultime ore, tra l’ altro, Oriana si sarebbe lasciata andare ad una frase infelice proprio sulla piccola Luna Marì che non è affatto piaciuta ad Antonino. Ma cosa ha detto Oriana e soprattutto come ha reagito Antonino?

Antonino Spinalbese e Oriana, la loro “love story” è già finita

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande fratello vip. Prima si è avvicinato a Ginevra Lamborghini, poi a Sofia Giaele De Donà. Sembrava che con quest’ultima il feeling fosse piuttosto importante, ma appena è entrata in casa Oriana Marzoli il suo interesse si è subito spostato su quest’ultima. I due si sono anche lasciati andare alla passione sotto le coperte e non lo hanno nascosto neppure in puntata.

La gaffe di Oriana sulla figlia di Antonino

Nelle ultime ore però, qualcosa sembra essere cambiato, proprio nel momento in cui il noto parrucchiere aveva palesato un malessere generato dalla mancanza della figlia, la piccola Luna Marì. Oriana però, piuttosto che consolarlo, avrebbe detto qualcosa che ha lasciato in primis Antonino senza parole. “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”. Queste le parole di Oriana che non sono piaciute ad Antonino in primis e poi a tutti coloro i quali hanno avuto modo di ascoltarla. Oriana, avendo capito di aver fatto una gaffe ha tentato di giustificarsi, spiegando di aver visto giù Antonino da qualche giorno ed aveva paura che potesse avere una crisi proprio come Luca.“Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla”. Queste le parole di Oriana, la quale ha tentato di giustificarsi parlando con Edoardo Tavassi. Antonino però, sembra non aver proprio gradito quella frase ed ha fatto sapere di aver deciso di allontanarla.

Antonino la scarica, ecco le sue parole

“Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto. Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare quella. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto ‘mi manca mio figlio’, io non le avrei mai detto ‘anche a me manca il cane’. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità”.