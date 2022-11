Réunion Hunziker-Trussardi, Vittorio Feltri rivela “Tommaso per un paio di anni vivrà da solo”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini. Vittorio Feltri ha commentato la storia e non ha escluso un tradimento.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero più vicini che mai e seppur non è arrivata nessuna conferma da parte di entrambi, alcuni indizi non hanno lasciato alcun dubbio. L’ultimo post pubblicato dal rampollo di casa Trussardi, effettivamente l’ha detta molto lunga sul rapporto con la conduttrice svizzera. Adesso a parlare di questo ritorno di fiamma è stato Vittorio Feltri, il direttore nonchè grande amico di entrambi, il quale ha rilasciato un’intervista al settimanale oggi. Ma cosa ha riferito?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a quanto pare sono tornati ufficialmente insieme. Adesso a parlare di questa storia è stato Vittorio Feltri, grande amico della coppia, il quale si era già espresso in passato. Adesso il direttore Feltri ha parlato e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi.”La loro ritrovata armonia è sotto gli occhi di tutti, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa a Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo“. Queste le parole dichiarate da Feltri, il quale è stato piuttosto sincero nel dire che a parer suo un matrimonio che è rotto difficilmente può riaggiustarsi, ma ovviamente si augura che loro possano riuscire in tal senso.

Vittorio Feltri parla del ritorno di fiamma tra i due

Ed ancora Feltri ha sottolineato il fatto che i due siano riusciti ad avere una storia d’amore per ben 10 anni e che per lui questo è un vero traguardo, perchè dopo i primi anni la passione tende a spegnersi ci si sopporta davvero a fatica. “Non mi meraviglia che abbiano avuto una crisi e forse è stata causata da un’intromissione nel loro rapporto. Non lo posso escludere“. Queste ancora le sue parole. Che Feltri abbia voluto fare riferimento a Giovanni Angiolini, il medico con cui Michelle ha avuto una relazione?

Vittorio parla di tradimento, riferimento a Giovanni Angiolini?

“Si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e tre. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio. Io sono sposato da 54 anni senza mia moglie sarei disperato, eppure ho avuto le mie belle sbandate ma le ho gestite”. Poi una confessione inaspettata su Tomaso Trussardi e sul fatto che qualche mese fa, lo stesso gli aveva presentato una donna. “Mesi fa gli ho presentato una ragazza che mi pareva adatta a lui. Siamo usciti a cena, una bella serata, ma non è successo nulla”.