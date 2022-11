Michelle Hunziker, la diretta Instagram finisce con le urla di dolore, “Bruciata viva”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker è stata protagonista di un incidente avvenuto su Instagram e che ha avuto delle terribili conseguenze.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun tipo di dubbio. Oltre ad essere una brava e amata conduttrice, Michelle è anche una nota influencer e instagrammer molto seguita sui social. Attualmente poi, Michelle sta vivendo un periodo davvero molto fortunato, sotto diversi punti di vista visto che sta per diventare nonna per la prima volta, ed ancora ha riallacciato i rapporti con il suo ex marito Tomaso Trussardi. Si parla di un ritorno di fiamma tra i due, anche se non confermato al 100%.

Michelle Hunziker, la sua riservatezza nonostante la grande popolarità

Michelle infatti è sempre molto riservata e non tende a sbandierare le sue vicende private sui social. Questo però non le vieta di condividere sui social alcuni frammenti della sua vita privata, con tanto di immagini, foto e stories anche molto divertenti che spesso diventano anche virali. Un pò di tempo fa, la stessa Michelle è stata protagonista di un incidente avvenuto in diretta.

L’incidente di Michelle in diretta, conseguenze gravi

La conduttrice si stava riprendendo con il telefonino e nel frattempo si stava facendo accorciare i capelli da un parrucchiere di sua fiducia, Laura Barenghi. Quest’ultima pare le stesse facendo i boccoli con il ferro e senza volerlo ha toccato la pelle di Michelle con l’attrezzo rovente, tanto che la conduttrice si sarebbe messa ad urlare. “Bruciata viva ma il risultato è top. Sia dei capelli, sia di questo trucco bellissimo“. Queste le parole di Michelle, nonostante l’infortunio.

Ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso Trussardi?

Riguardo il suo ritorno di fiamma con l’ex marito Tomaso, è da un pò di tempo che ne se parla eppure non c’è ancora nessuna conferma. Il suo account social è molto seguito e vanta circa 5 milioni di follower, i quali sono tutti curiosi di sapere effettivamente come stanno le cose tra loro. I due si sono ufficialmente lasciati lo scorso gennaio, poi qualche mese fa si è parlato di un riavvicinamento. A quanto pare i due sono tornati sui loro passi e gli indizi parlano davvero piuttosto chiaro. A confermare questo ipotetico ritorno di fiamma sono state le immagini pubblicate da entrambi sui loro profili social. I due sono stati paparazzati in Alta Badia in atteggiamenti piuttosto intimi. Proprio Tomaso tra l’altro nelle sue Instagram stories avrebbe condiviso una foto di Michelle che tiene in braccio il cane di famiglia, con sullo sfondo un paesaggio davvero meraviglioso.