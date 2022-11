Gf Vip, le confessioni private di Antonino Spinalbese sul primo incontro con Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese ha raccontato nella casa più spiata d’Italia come è nato l’amore con Belen ed ha raccontato un aneddoto.

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di questa edizione del Gf vip. Quando è entrato all’interno della casa, l’ex parrucchiere era conosciuto semplicemente per essere l’ex di Belen Rodriguez, nonchè il padre della secondogenita di quest’ultima, la piccola Luna Marì. Proprio la showgirl argentina pare non fosse d’accordo con il fatto che Antonino facesse questa esperienza, visto che sarebbero venute fuori delle cose sul loro rapporto che forse Belen preferiva tenere “private”. Se inizialmente Antonino aveva in qualche modo evitato di parlare di Belen, da qualche settimana le cose sono cambiate e l’ex parrucchiere in diverse occasioni ha parlato e svelato alcuni retroscena. L’ultimo proprio nelle scorse ore.

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen e racconta il loro primo incontro

Antonino Spinalbese nelle scorse ore parlando con Edoardo Tavassi si è lasciato andare a delle confessioni sul suo ex rapporto con Belen. E’ stato il fratello di Guendalina che ha iniziato a fare tante domande ad Edoardo, visto che da sempre è un fan di Belen. Il gieffino ha raccontato di aver conosciuto Belen sul posto di lavoro. Il giovane si era presentato proprio a casa di Belen per farle i capelli, in occasione di un evento al quale la showgirl avrebbe dovuto partecipare, seppur in casa sua insieme a degli amici.

Belen ha fatto il primo passo con Antonino, ecco le sue parole

In quel momento sarebbe scoccata la scintilla, un’intesa molto particolare, tanto che Antonino racconta di essere rimasto a casa di Belen, insieme ad altri amici. In quella occasione è nata l’intesa tra i due. A dire da Antonino è stata proprio Belen a fare il primo passo nei suoi confronti, gli avrebbe mandato un messaggio chiedendogli “Come stai?”. “Mi stavo sentendo male. Non ho dormito due giorni”, ha raccontato Antonino al suo compagno d’avventura Edoardo.

L’amore passionale tra Antonino e Belen

Poi l’ex parrucchiere avrebbe aggiunto “Ho subito capito che avremo fatto un figlio”. Effettivamente, dopo quell’incontro del tutto casuale, i due hanno avuto una relazione che è durata due anni e dal loro amore travolgente è nata la piccola Luna Marì.