Il duro sfogo Federico Fashion Style contro l’ex moglie “Non mi fa sentire mia figlia. Chiamo e non risponde”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style disperato sui social e in lacrime. Ecco lo sfogo contro l’ex moglie “Non posso sentire mia figlia quando voglio”.

Federico Fashion Style continua con i suoi sfoghi, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane con colei che avrebbe dovuto essere la donna della sua vita. Il famoso hair stylist si è lasciato andare all’ennesimo sfogo sui social e non ha trattenuto ancora una volta le lacrime, confessando di star vivendo un momento davvero molto difficile. Un periodo davvero molto complicato per Federico che poco tempo fa a Verissimo aveva raccontato la sua disavventura. Ma cosa ha raccontato nello specifico Federico?

Federico Fashion Style in lacrime sui social

Federico Fashion Style, il famoso esperto di bellezza da poche settimane ha chiuso la sua relazione con la compagna Letizia Porcu. Sicuramente è stato un qualcosa che ha letteralmente stravolto la sua vita, così come ha raccontato lo stesso nel corso di una intervista recente, che ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il suo timore più grande è che a risentire di tutta questa situazione possa essere la figlia, la piccola Sophie Maelle che ha nove anni e alla quale Federico è molto legato. Il parrucchiere in diverse occasioni si è lasciato andare ad uno sfogo, l’ultimo proprio nelle scorse ore.

L’ex moglie gli vieta di sentire la figlia quando vuole, le parole del parrucchiere

Il parrucchiere si è scagliato contro l’ex moglie e pare che non sia nemmeno riuscito a trattenere le lacrime. Il parrucchiere ha anche spiegato il fatto che Letizia abbia in qualche modo lo abbia ostacolato nel rapporto con la figlia.“Ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7.30 e alle 21. Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?”. Queste le parole di Federico che è apparso davvero disperato sui social. Effettivamente nei mesi scorsi, in molti avevano avanzato delle ipotesi che Federico potesse avere una seconda vita, parallela alla sua e da tanto tempo e che questo ha portato poi alla fine del suo rapporto con la madre di sua figlia.

Lo sfogo di Federico Fashion Style che non trattiene le lacrime

“La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene. Vi chiedo di rispettare la mia sofferenza, io non vado a ballare tutte le sere, a farmi vedere felice come fa lei facendomi del male perché lei ha la bambina. Io sono sempre fuori per lavoro, se non fosse così mia figlia starebbe sempre con me! Quando io vado via mia figlia si mette la colla e mi dice: ‘Papà, vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Se c’è un Dio ci sarà giustizia perché io voglio solo l’amore di mia figlia. Nessuno si può permettere di dirmi che devo chiamarla solo alle 7 di mattina!”. Queste le parole di Federico Fashion Style che si è scagliato così ancora una volta contro la sua ex moglie.