Antonino Spinalbese, scrive un post per festeggiare il primo anno della sua bambina e la fidanzata Giulia Tordini commenta

La piccola Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ha compiuto un anno. L’ex parrucchiere ha scritto un post di auguri alla figlia e la fidanzata Giulia Tordini ha commentato.

Luna Marì Spinalbese compie un anno, gli auguri di papà Antonino che tanto commuovono il web

Era il 12 luglio 2021 quando Belen ha messo al mondo la piccola Luna Mari nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Come sappiamo poi i due dopo qualche mese si sono lasciati e la notizia è arrivata davvero inaspettatamente. È stato a dicembre che la showgirl Argentina e l’ex parrucchiere hanno ufficializzato la crisi e poi la fine della loro storia d’amore. Nonostante questo però, Antonino ha continuato a fare il suo dovere di padre e ha mantenuto i rapporti con Belen proprio per amore della figlia.

La nuova vita di Antonino, chi è la nuova fiamma Giulia?

I due hanno cambiato però totalmente vita e mentre Belen è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ha ufficializzato la relazione con Giulia Tordini. Era già da qualche tempo che si vociferava su questa storia d’amore nata nell’ultimo periodo, ma la conferma sarebbe arrivata solo in questi giorni. I due sarebbero stati paparazzati dal settimanale Chi, mentre si scambiavano un bacio. Di lei non sappiamo molto, perchè sarebbe lontana dal mondo dello spettacolo ed anche dal gossip. Lei ha fondato un brand di gioielli, la Leda Madera e la sorella sembra essere una nota imprenditrice, la creatrice del brand The Attico insieme a Gilda Ambrosio.

Gli auguri alla piccola Luna Marì da parte di Giulia, la nuova fiamma del padre

Giulia ha voluto fare gli auguri anche alla piccola Luna Mari commentando il post di papà Antonino pubblicato in occasione del primo compleanno della piccola. “Sei tu…lei. Un anno“, queste le parole scritte da Antonino. Queste parole sono state commentate da Giulia Tordini la nuova fidanzata di Antonino che ha così lasciato un cuore rosa. Sul profilo di Belen non è apparso nessun post almeno fino alle prime ore del pomeriggio di ieri, mentre la prima a fare gli auguri alla bambina è stata la zia, Cecilia Rodriguez. Alla mezzanotte infatti Cecilia ha condiviso una foto di Santiago insieme alla piccola Luna Marì, scrivendo +1 e l’emoticon della luna.