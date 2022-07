Selvaggia Lucarelli durissimo attacco contro Ilary Blasi, con un post la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Ilary Blasi muovendole delle pesanti critiche per come ha smentito la crisi lo scorso mese di marzo.

Non si fa altro che parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e così come era prevedibile questa notizia ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Sono stati in tanti a voler commentare la fine del matrimonio tra Ilary e Francesco che durava da circa 20 anni. In molti, ma sopratutto personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, pare che abbiano voluto dire la propria sul divorzio del secolo. Tanti i dubbi sui motivi che avrebbero spinto i due a lasciarsi, ma al momento circolerebbero solo indiscrezioni.

Divorzio Ilary Blasi e Francesco Totti, il punto di vista di Selvaggia Lucarelli

Inevitabilmente non è mancato il commento della nota Selvaggia Lucarelli che ha finito per criticare Ilary Blasi per il modo in cui a marzo ha tentato di smentire le voci della crisi in diverse occasioni ma soprattutto quando ha preso parte a Verissimo. Per chi non lo sapesse in quella occasione Ilary Blasi pare avesse avuto uno sfogo piuttosto acceso nei confronti dei giornalisti e dei siti web che avevano a suo dire diffuso tante notizie false sulla fine del suo matrimonio.

La giornalista critica Ilary Blasi

Ad ogni modo, dopo la diffusione della notizia del divorzio tra Ilary e Francesco, ad aver detto la sua è stata Selvaggia Lucarelli su Instagram e su Twitter. La giornalista ha voluto pubblicare un post, rivolgendo delle critiche per lo più alla conduttrice dell’Isola dei famosi. “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di m***a”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare“. Queste le parole dichiarate da Selvaggia Lucarelli in un post che come abbiamo già avuto modo di vedere a pubblicato non soltanto su Twitter fa che su Instagram.

Le parole della Lucarelli

In realtà Selvaggia si era già espressa riguardo la coppia e la volontà di voler a tutti i costi smentire la crisi.”Mettiamo in mezzo i bambini così magari i giornalisti si calmano. Se è tutto falso non si smentisce. Si querela”. Queste le parole della Lucarelli dichiarate dopo aver visto il video mentita di Francesco Totti.