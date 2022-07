Isola dei famosi, Vladimir Luxuria pesanti accuse contro Marialaura De Vitis: “Si è comportata come un falegname”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria pare che non si sia risparmiata su Marialaura De Vitis, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi. “Ci ha provato con tutti”, ha asserito l’ex opinionista.

Si torna a parlare dell’Isola dei Famosi nonostante il reality di Canale 5 sia finito ormai da diverse settimane. Nello specifico pare che a parlare in questi giorni sia stata Vladimir Luxuria ovvero l’ex opinionista del reality la quale si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo relativo ad alcuni naufraghi che hanno preso parte proprio a questa ultima edizione dell’isola. Le parole di Vladimir sono state parecchio dura soprattutto nei riguardi di una ex naufraga ovvero Marialaura De Vitis. Lory Del Santo però non si è neppure risparmiata su Lory Del Santo e su Luca Daffrè. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la nota opinionista?

Isola dei famosi, Vladimir Luxuria e le pesanti parole su Marialaura De Vitis

Nonostante il reality di Canale 5 sia finito soltanto da qualche settimana pare che si continui a parlare soprattutto di alcuni ex naufraghi. In questi giorni a parlare è stata proprio Vladimir Luxuria la quale sembrerebbe aver espresso un parere piuttosto importante su Maria Luisa De Vitis ovvero l’ex fidanzata di Paolo Brosio. “Ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo, passando da Alessandro a Luca, ci ha provato con tutti”. Queste le parole di Vladimir Luxuria ovviamente piuttosto pesanti su Marialaura. Ed ancora Secondo Vladimir lo scopo dell’ ex pupa della Pupa e secchione pare fosse soltanto uno ovvero vincere il programma e di conseguenza avrebbe utilizzato ogni modo ed ogni metodo per poter arrivare al suo obiettivo.

L’ex opinionista su Luca Daffrè

“L’obiettivo era chiaro e dichiarato: vincere l”Isola’. Niente da fare in nessuno dei fronti”. Queste le parole di Vladimir Luxuria rilasciate nel corso di un’intervista a Novella 2000. L’opinionista però avrebbe continuato parlando di Luca Daffrè ovvero uno dei giovani finiti nel mirino di Marialaura. “L”Isola’ ha fatto capire che le storie costruite a tavolino non funzionano. Ci ha provato, ma il giochino gli si è rotto in mano. Strategia sbagliata“.

Lory Del Santo pesantemente accusata da Vladimir

L’ex opinionista sarebbe andata giù anche un modo piuttosto pesante nei confronti di Lory Del Santo. Non è una novità visto che per quasi tutta la durata delle reality, Vladimir Luxuria ha attaccato pesantemente la showgirl.“Il mio lavoro prevedeva sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti nel reality. Nel caso di Lory non mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi. Questo non vuol dire denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva ha fatto delle cose che non mi sono piaciute”.