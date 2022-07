Gloria Guida e Johnny Dorelli, lei senza freni: “Io l’ho sempre saputo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono sicuramente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Gloria Guida e Johnny Dorelli. I due si sono raccontati ed hanno svelato il loro grande sogno d’amore.

Gloria Guida e Johnny Dorelli stanno insieme da 43 anni e sembra che soltanto adesso abbiano svelato il loro segreto d’amore. E’ stato tanto tempo fa che i due si sono incontrati per la prima volta al teatro e da quel momento non si sono più lasciati. Di questo e tanto altro ne ha parlato lo stesso cantante nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della sera. Ma cosa ha raccontato il noto artista, uno tra i più amati di tutti i tempi?

Gloria Guida e Johnny Dorelli, una storia che dura oltre 43 anni

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Johnny Dorelli e Gloria Guida Stanno insieme da oltre 43 anni e la loro storia è davvero una grande favola d’amore. Si sono incontrati per la prima volta al teatro e da quel momento lui pare che non sia riuscito più a staccarsi da lei. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, pare abbia raccontato alcuni dettagli del loro primo incontro. “Eri vestita solo di giri di perle”, ha raccontato l’artista che ha voluto anche svelare quale sia il segreto del loro amore che dura davvero da tantissimi anni.

Johhny Dorelli racconta l’amore per la sua Gloria

Il giornalista pare che gli abbia chiesto che cosa a suo dire abbia contribuito a far sì che il loro amore durasse per così tanto tempo. «È che sei diventata una rivelazione. Una donna straordinaria». Questo quanto dichiarato da Johnny parlando direttamente a Gloria. Tanta commozione, quindi durante questo momento di confessione. “Credo ci abbia tenuto insieme il dialogo. Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci. Mi fa rabbia vedere i giovani che si separano subito, che non hanno voglia di lottare”, ha poi aggiunto l’artista. Poi hanno sicuramente parlato di quello che è stato uno dei momenti più emozionanti della loro vita ed entrambi pare abbiano detto che questo è stato sicuramente quando è nata la figlia Guendalina.

Non sono mancate le difficoltà

Ovviamente nonostante siano stati 43 anni molto felici non sono mancati momenti di difficoltà e di questo ne ha voluto parlare la stessa Gloria.“Non è stato sempre tutto bello. Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno e io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me”.