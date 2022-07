Fedez, sui social scrive una dedica speciale

0 SHARES Condividi Tweet

La nonna di Fedez, un’anziana signora di 91 anni si è rotta il femore in seguito ad un brutto incidente. Il racconto del rapper sui social e gli auguri di pronta guarigione.

Ancora guai per Fedez, il noto rapper milanese che in questi ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una disavventura familiare. Purtroppo così come ha riferito lo stesso, nei giorni scorsi la sua adorata nonna novantunenne, che in questi anni diventata tra l’altro una vera e propria star del web, pare che abbia avuto un brutto incidente. A raccontarlo è stato proprio Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, il quale come sappiamo da tanti anni ormai condivide le sue vicissitudini private ed anche familiari sui social network con i milioni di follower che lo seguono giorno dopo giorno. Fortunatamente la nonna sta bene ed ha subito una operazione che però pare abbia avuto esito positivo. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Fedez, la nonna di 91 anni si è rotta il femore in seguito ad un brutto incidente

Fedez nelle scorse ore ha raccontato che la sua tanto amata nonna di 91 anni, ormai diventata una vera e propria star del web ha avuto un incidente davvero molto brutto. Come tutti sappiamo la nonna di Federico si chiama Luciana Violini ed ha 91 anni compiuti esattamente lo scorso 29 marzo. Purtroppo l’anziana signora in seguito ad una brutta caduta si è rotta il femore almeno questo è quanto raccontato da Fedez.

Il racconto del rapper, cosa è accaduto alla nonna?

«Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata il femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene». Queste le parole di Federico che come sempre ha voluto condividere tutto con i suoi follower. In questi anni abbiamo imparato a conoscere l’anziana signora che si è fatta tanto amare dai follower del nipote. È stato Infatti In diverse occasioni protagonista delle Instagram Stories di Fedez. Pare che abbia anche lei in profilo privato che vanta oltre 190 mila follower su Instagram e dove condivide delle Stories e dei post in compagnia anche dei piccoli leone e Vittoria.

Tanti messaggi di affetto da parte dei follower di Fedez

«Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo». Questo è il post di Fedez al quale sembra che abbiano risposto in tanti lasciando dei messaggi piuttosto positivi, ma soprattutto auguri di buona guarigione alla nonna.