Belen Rodriguez svela il motivo della sua assenza dai social

Belen Rodriguez è stata assente dai social per diversi giorni. Dopo essere circolate delle voci sul una presunta crisi con Stefano, Belen ha fatto chiarezza dicendo di aver avuto il Covid.

Negli ultimi tempi qualcuno pare che abbia notato l’assenza di Belen Rodriguez tanto da essersi diffuse delle voci relative ad una possibile crisi con Stefano De Martino. Ad ogni modo, sembra che nelle scorse ore a fare chiarezza sia stata proprio la stessa showgirl Argentina la quale ha spiegato i motivi che l’hanno portata a stare lontano per qualche giorno da Instagram. Ebbene sì, Belen pare che sia risultata positiva al Covid qualche giorno fa, così come ha spiegato ai suoi follower in alcune Instagram Stories. Ha smentito, quindi quelle voci circolate su una ipotetica crisi con il fidanzato Stefano De Martino e ha spiegato esattamente così come sono andate le cose.

Belen Rodriguez assente da un pò di tempo dai social, per quale motivo?

Belen Rodriguez nei giorni scorsi è stata particolarmente assente soprattutto dai social network. In molti avevano ipotizzato che questa assenza potesse essere addebitata ad una crisi con il suo attuale fidanzato Stefano De Martino. In realtà però le cose non sembrano essere così come sembrano ed a raccontare che cosa ha tenuto lontano Belen dai social in questi ultimi tempi è stata proprio la stessa.

La showgirl confessa di aver avuto il Covid e di essere stata assente per questo motivo

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita dai social. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito, sono sparita per il Covid”. Queste le parole di Belen.

Adesso sta bene e ha ripreso a lavorare

Questa l’ammissione di Belen che sui social network ha voluto così essere sincera e raccontare per quale motivo è stata lontana. Adesso fortunatamente sta bene anche se comunque dice di avere qualche strascico perché sarebbe stata piuttosto male nei giorni scorsi. Adesso tra l’altro, ha anche iniziato le riprese della nuova edizione di tu Sì que vales il programma che andrà in onda subito dopo l’estate su Canale 5. Dopo aver confessato di aver avuto il covid sono stati tanti i follower che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute ed hanno chiesto effettivamente come stesse. Però ha rassicurato tutti dicendo di aver finalmente superato il covid.