Elisabetta Gregoraci, durante le prove di Battiti un aereo vola per lei, il mittente chi è

0 SHARES Condividi Tweet

Mittente misterioso e messaggio molto dubbio. La sorpresa per Elisabetta Gregoraci a Trani manda tutti i fan in delirio. Ma cosa è accaduto?

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di Battiti Live il programma musicale dell’estate che va in onda su Italia 1. Sembrerebbe che nel posto dell’ ultima tappa del programma e nello specifico durante l le prove, Elisabetta abbia ricevuto una sorpresa direttamente dai cieli di Trani. Questo momento è stato condiviso da Radionorba e si tratterebbe di un aereo che sorvolerebbe il cielo sopra Elisabetta con un messaggio che pare fosse indirizzato proprio a lei. Il messaggio scritto ha destato parecchi dubbi e anche tanto scalpore, perché trattasi di un appuntamento per il prossimo mese di agosto. Ma di che cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci, la conduttrice di Battivi Live protagonista di una sorpresa durante le prove

Elisabetta Gregoraci da diversi anni ormai è la conduttrice di Battiti Live il programma musicale che va in onda proprio durante i mesi estivi. E’ stato durante la registrazione dell’ultima tappa di Battiti Live che è accaduto qualcosa di improvviso e soprattutto di inaspettato. Improvvisamente sui cieli di Trani ha iniziato a sorvolare un aereo con un messaggio indirizzato proprio alla stessa Elisabetta Gregoraci, un po’ come quando la stessa si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia.

Un aereo sorvola i cieli di Trani con un messaggio per la Gregoraci

“Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo“. Questo è il messaggio letto che ha immediatamente mandato tutti fuori di testa. Innanzitutto in molti hanno iniziato ad immaginare chi potesse essere il mittente misterioso. In realtà subito dopo però sembra che questo dubbio sia stato in qualche modo chiarito visto che sui social l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ovvero Francesco Bettuzzi ha condiviso sul suo profilo un video dove si intravedeva un aereo ed un cuore di colore bianco. I due sono stati fidanzati per diverso tempo e la loro relazione sembra essere finita soltanto dopo pochi mesi.

Cosa accadrà il prossimo 28 agosto alle ore 18?

Ad ogni modo, di questa relazione se ne è tornato a parlare però anche durante la partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello vip. Ma al di la del mittente, cosa accadrà il prossimo 28 agosto alle ore 18? Che Elisabetta stia preparando delle nozze a sorpresa?