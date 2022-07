Totti e Ilary Blasi, Simona Ventura asfalta Ilary: “Lui sempre molto caro, lei meno”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, il commento di Simona Ventura arriva dopo poche ore. La conduttrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Non si fa altro che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la conferma della loro separazione. Erano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ma già da qualche tempo si vociferava su una possibile crisi di coppia. Ebbene si, nonostante i due abbiano cercato di mantenere segreta la crisi fino all’ultimo, alla fine non hanno potuto che dire la verità. In queste ore sono stati in tanti a commentare la fine della storia tra i due, una tra tutti Simona Ventura che già nei mesi scorsi si era espressa al riguardo. Ilary in quella occasione pare non avesse apprezzato. Ma cosa ha dichiarato adesso?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la conferma della fine del loro matrimonio

Come abbiamo già anticipato, nelle scorse ore Francesco Totti e Ilary Blasi hanno confermato la fine della loro storia d’amore. A commentare questa notizia che ha lasciato tutti senza parole, pare sia stata proprio lei, Simona Ventura. Già lo scorso febbraio la conduttrice aveva commentato la fine di questa storia e la prima Ilary Blasi non aveva preso bene le sue parole.

Le parole di Simona Ventura dichiarate a febbraio che hanno fatto infuriare Ilary

“La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”. Queste le parole che aveva scritto la stessa Simona qualche mese fa, parole che hanno fatto arrabbiare la conduttrice de L’Isola dei famosi.

La conduttrice torna a parlare e si toglie un sassolino dalle scarpe

Ilary aveva infatti replicato dicendo “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi.Boh”. Adesso che però, la fine della relazione è ufficiale, Simona è tornata a parlare e sembra che nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero si sia sfogata. “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità“.Queste le parole di Simona.