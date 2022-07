Stefano e Belen, parla un amico: “Ora tra loro è tutto diverso e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più innamorati che mai e adesso finalmente le cose tra di loro sembrano andare molto bene. A parlare in questi giorni è stato un amico della coppia che ha fatto una confessione inaspettata.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ufficialmente insieme e su questo non c’è alcun tipo di dubbio. È proprio vero alcuni amori fanno dei giri immensi e poi si ritrovano e non è soltanto un testo della canzone di Antonello Venditti, ma quello che è in alcuni rari casi accade. Belen e Stefano sono stati tanto innamorati poi dopo 4 anni di matrimonio si sono lasciati e subito dopo sono tornati ad essere una coppia.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più innamorati che mai

Sembrerebbe che Stefano e Belen abbiano tentato in diverse occasioni di ritornare insieme ma sistematicamente questo tentativo pare non sia andato a buon fine.Dopo la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese però ci sarebbe stato un riavvicinamento tra Stefano e Belen e i due stanno insieme ormai da diverti mesi e pare che siano molto innamorati l’uno dell’altro. Hanno tentato in tutti i modi di tenere nascosto questo ritorno di fiamma anche se è stato davvero molto difficile ed alla fine non hanno potuto far altro che confermare il riavvicinamento. Adesso a parlare è stato un amico della coppia il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo TV.

Parla un amico della coppia e fa una inaspettata confessione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere una coppia e sono molto felici l’uno al fianco dell’altro. Dopo tanti tira e molla adesso finalmente sembrerebbe che i due abbiano trovato il loro equilibrio. A parlare in questi giorni è stato un amico di Stefano e di Belen il quale ha rilasciato una intervista al settimanale nuovo TV. “Stefano prima soffriva la fama di Belen, ma ora lui è affermato”. Queste le parole dell’amico della coppia il quale avrebbe anche fatto una confessione al settimanale nuovo TV. “Ora la coppia funziona meglio perché lui è affermato ed è uscito dall’ombra di ‘marito di’ e tra i due è quello che lavora di più”.

Il grande successo di Stefano degli ultimi anni

Effettivamente Stefano De Martino in questi ultimi anni si è affermato come conduttore e lo abbiamo visto al timone di vari programmi Rai come Stasera tutto è possibile, Made in Sud. Adesso si trova alla conduzione del programma musicale Team Summer Hit insieme ad Andrea Delogu e a partire dal prossimo 26 settembre sarà al timone di Sing Sing Sing. Belen invece a breve tornerà con il programma Tu si que vales.