Francesco Totti e Ilary Blasi, Alba Parietti scrive per loro un post da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati e molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso la propria opinione al riguardo. Alba Parietti nello specifico ha pubblicato un messaggio piuttosto commovente.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, ma questo ormai è di dominio pubblico. Soltanto un paio di giorni fa i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio e lo hanno fatto pubblicando due comunicati ufficiali. Adesso Ilary sembra essere letteralmente scappata dall’Italia e si è recata in Africa e nello specifico in Tanzania in compagnia dei suoi figli, dove ha raggiunto la sorella Silvia. Francesco invece pare sia rimasto in Italia nello specifico a Roma dove pare che stia cercando casa. Sono stati in tanti a commentare la fine di questa relazione e ovviamente diversi sono stati punti di vista arrivati da parte di vari personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti anche Alba Parietti la quale sul suo profilo Instagram ha pubblicato un commento piuttosto commovente sulla fine di questa relazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la notizia della separazione ha lasciato tutti senza parole

Uno degli argomenti più caldi del momento è la fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due dopo circa vent’anni di matrimonio hanno annunciato la fine del loro matrimonio e la notizia sembra essere arrivata come un fulmine a ciel sereno anche perché fino a pochi mesi fa la coppia aveva tentato in ogni modo di smentire queste voci. In tanti hanno commentato questa notizia e diversi sono stati i commenti rilasciati da noti personaggi del mondo dello spettacolo. Da Selvaggia Lucarelli ad Albano e per finire ad Alba Parietti la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post piuttosto commovente.

Alba Parietti pubblica un post commovente per Totti e la conduttrice

La Parietti avrebbe quindi pubblicato un post molto toccante sul suo profilo Social, rivolgendosi direttamente agli interessati ovvero Francesco e Ilary. “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore come il vostro? Perché entrambi, rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati , perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo”. Poi, una riflessione sul fatto che, per molti, sarà facile pensare: hanno avuto tanta fortuna, giusto che abbiano un po’ di dramma. “Alcune persone vedono chi fa questo mestiere e vive sotto i riflettori come un privilegiato”, scrive “viziato a cui in fondo spetta la sua dose di fallimento per pacificare il conto con il destino. La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui e’ uno scotto, che sembra dovuto ma è durissimo da pagare”. Queste le parole di Alba che in passato ha dovuto fare i conti con il gossip e con le dicerie.

Il messaggio di solidarietà di Alba

Poi la showgirl sempre attraverso i social ha voluto mandare un messaggio di solidarietà alla coppia.“Vi auguro conoscendovi nella vostra bontà, simpatia generosità , di trovare la strada per la serenità, per continuare a volervi bene per il resto della vostra vita e di soffrire il meno possibile ritrovando entrambi equilibrio senza dovervi preoccupare per ciò che , chi vive di volgarità cercherà di insinuare.Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura , le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima , affetto e condivisione .Le passioni finiscono ma i grandi amori contano per tutta la vita e diventano affetto amicizia infiniti”.