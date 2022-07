Maurizio Costanzo, Nicolas Vaporidis senza freni: “Il ricordo che mi lega a lui è proprio brutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicolas Vaporidis ha condiviso con i suoi fan un ricordo che lo lega a Maurizio Costanzo. L’attore avrebbe sostenuto l’ultimo esame con il conduttore, che però non è andato bene.

A distanza di qualche settimana dalla fine dell’ Isola dei Famosi a parlare in questi giorni è stato lui, il vincitore del reality ovvero Nicolas Vaporidis. L’attore ha vinto l’ultima edizione del reality e sembra che abbia avuto in questi mesi la possibilità di potersi fare conoscere meglio dal pubblico. Sicuramente parliamo di uno degli attori tra i più importanti della cinematografia italiana, ma il pubblico pare che lo abbia da sempre conosciuto come attore e non come persona. In questi mesi invece Nicolas Vaporidis si è messo a nudo durante la sua esperienza all’Isola dei famosi e con il suo carattere piuttosto schietto e grazie alla sua simpatia è riuscito a conquistare davvero tanti telespettatori. In questi giorni l’attore ha voluto parlare del suo passato e nello specifico ha raccontato un retroscena che pare abbia tenuto nascosto almeno fino a poco tempo fa. Ma di che cosa stiamo parlando?

Nicolas Vaporidis racconta un retroscena legato al suo passato

Nicolas Vaporidis è stato uno dei protagonisti assoluti dell’Isola dei Famosi 2022 ed è stato anche il vincitore dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Come abbiamo già avuto modo di vedere, grazie alla sua simpatia è riuscito a conquistare milioni di telespettatori che alla fine hanno fatto il tifo per lui e ne hanno decretato la vittoria. Non tutti però conoscono la sua vita privata ed il suo passato. È stato il portale Today.it che pare abbia svelato un retroscena relativo al passato di Nicolas Vaporidis legato a Maurizio Costanzo.

Aneddoto del passato di Nicolas legato a Maurizio Costanzo, il ricordo di Today.it

Pare che nel corso di una intervista, Today.it abbia estrapolato una ospitata di Nicolas al Maurizio Costanzo Show di qualche tempo fa dove lo stesso attore pare abbia raccontato di aver sostenuto il suo ultimo esame all’università proprio con il marito di Maria De Filippi. “Lei forse non se lo ricordava, ma il mio ultimo esame all’università l’ho fatto con il professor Costanzo…”. Così, come riporta Today.it, pare che Maurizio Costanzo abbia risposto dicendo “Io ho insegnato per un paio d’anni all’università a Roma e lui ha fatto l’esame, chi se lo ricordava…”.

Esame all’università con il marito di Maria De Filippi, il ricordo di Nicolas

Nicolas Vaporidis ricordando quell’occasione durante l’intervista sembra aver comunque aggiunto anche un aneddoto poco carino relativo a quell’esame. “Eh, io purtroppo sì perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale…”, ha raccontato l’attore il quale ha voluto quindi precisare che quell’esame nello specifico pare non sia andato proprio bene, ma che la colpa non è stata di certo di Maurizio Costanzo.

Esame andato male ma che ha portato tanta fortuna

“Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lui fu magnanimo…”, l’ammissione di Nicolas. Ad ogni modo, nonostante quell’esame non sia andato molto bene Nicolas ha aggiunto che sicuramente gli ha portato tanta fortuna perché da lì a breve ha fatto il provino per il film Notte prima degli esami e dopo quel momento è partita la sua carriera cinematografica. Pare che alla fine comunque Maurizio Costanzo gli abbia dato 20, che però Nicolas ha rifiutato visto che ambiva a qualcosina di più.