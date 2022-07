Elisa Isoardi torna in Rai e fa delle dichiarazioni a cuore aperto sullo stop forzato dalla tv

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi dopo due anni di stop adesso è pronta a tornare con un programma tutto suo. Vorrei dirti che, è questo il nome della trasmissione che condurrà a partire dal prossimo 11 settembre.

Elisa Isoardi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale da un po’ di tempo a questa parte è lontana dalla TV. Dopo la chiusura del programma La Prova del cuoco che ha condotto per diversi anni, Elisa Isoardi è come scomparsa dal mondo della televisione anche se ha preso parte a qualche reality ed anche al programma Ballando con le stelle. Ad ogni modo, però non è stato affidato ad Elisa nessun programma per qualche tempo. Adesso però, la Isoardi sembra essere pronta a tornare e lo farà proprio il prossimo 11 settembre quando condurrà su Raidue un programma intitolato Vorrei dirti che…. Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa conduttrice nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Elisa Isoardi, la conduttrice pronta a tornare con un programma intitolato Vorrei dirti che…

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il prossimo 11 settembre Elisa Isoardi sarà un al timone di un programma televisivo intitolato Vorrei dirti che, il quale andrà in onda ogni domenica su Rai 2. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a TV Sorrisi e Canzoni. Pare che nel corso di questa intervista la conduttrice abbia sottolineato di essere particolarmente felice ed anche tanto emozionata per questa esperienza del tutto nuova ma soprattutto per essere tornata in tv con un programma tutto suo, dopo circa due anni di stop.

Come ha affrontato Elisa il suo stop dalla tv

Come abbiamo già avuto modo di vedere in questi due anni però Elisa non è stata completamente assente dal mondo dello spettacolo perché ha preso parte ad un edizione di Ballando con le stelle e poi è stata anche una naufraga dell’Isola dei famosi. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista pare che abbia parlato proprio di questa pausa lavorativa. “All’inizio è stata dura, perchè chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24”. Inizialmente quindi è stata molto dura per lei ma poi pare che abbia capito, comunque di dover sfruttare questa pausa e alla fine sono arrivate diverse offerte che ha valutato con calma e poi ha scelto quella che a suo parere era la più adatta.

Le parole della conduttrice

“Quando corri troppo è difficile stabilire dei parametri per capire le scelte giuste”, ha dichiarato Elisa, la quale ha poi aggiunto “È stato bello anche solo osservare”. Riguardo il suo programma che prenderà il via il prossimo 11 settembre pare che abbia delle similitudini con C’è posta per te “Cuore, territorio e cucina”, sono questi secondo Elisa gli ingredienti principali di questo nuovo programma.