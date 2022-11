Anna Pettinelli umilia Antonino Spinalbese: “Che tipo è”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese continua ad essere bersagliato e sotto attacco. Questa volta le critiche sono arrivate da Anna Pettinelli, la quale lo ha definito “un narcisista patologico”.

Antonino Spinalbese è di certo uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande fratello vip, per via delle dinamiche che ha creato all’interno della casa, sin dal primo giorno. La sua bellezza ed il suo charme non sono in discussione ed era prevedibile che all’interno della casa l’ex parrucchiere facesse strage di cuori.

Antonino Spinalbese fa strage di cuori al Gf vip

Inizialmente Antonino si è legato a Ginevra Lamborghini, anche se non c’è mai stato nulla di fisico tra di loro, poi un avvicinamento con Giaele e infine il flirt con Oriana Marzoli, con la quale invece si è spinto ben oltre. Adesso però, le cose tra di loro non vanno più bene e Antonino ha fatto tanti passi indietro e questo atteggiamento sta facendo soffrire parecchio Oriana che ha passato tutta la puntata di lunedì a piangere. “Capisco un pò meglio Belen” e poi ancora “Belen sei tutti noi”, le parole di Alfonso Signorini pronunciate in puntata, durante la diretta. Questa affermazione non è affatto piaciuta ad Antonino.

L’affondo di Anna Pettinelli

Il pensiero di Alfonso, in qualche modo è stato condiviso da Anna Pettinelli, la speaker radiofonica che ha speso delle parole al veleno contro l’ex parrucchiere.“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico”, questo quanto dichiarato da Anna Pettinelli che ha scritto un tweet. Quest’ultimo ha riscosso un grandissimo successo, nel senso che in molti hanno condiviso il suo pensiero e criticato quindi, il comportamento di Antonino all’interno della casa.

Antonino duramente attaccato da Giulia in puntata, la sua replica

Ricordiamo che nel corso della puntata di lunedì 28 novembre 2022, Antonino è stato duramente attaccato da Giulia Salemi, la quale ha voluto appoggiare Oriana. Secondo Giulia era inammissibile il modo in cui la gieffina era stata trattata, non soltanto da Antonino, ma attaccata anche in studio da parte di Sonia Bruganelli che è stata molto dura nei suoi confronti. Antonino però non ha accettato le parole di Giulia.”Ho Giulia contro. Ma io lo sapevo che sarebbe andata così. Però lei che dice che tratto male le donne, mi sembra esagerato. Sonia all’inizio ce l’aveva con me però lei ha un intelletto alto è intelligente e quindi sto ad ascoltare. Ascolto Sonia perché non è una finta moralista e non fa frasi fatte”.