Gfvip, autori dimenticano il microfono acceso e deridono Edoardo Donnamaria, lui si accorge di tutto e diventa una furia

Grande fratello vip, gaffe degli autori ai danni di un gieffino, ovvero Edoardo Donnamaria. Lui sente tutto e non reagisce proprio bene.

Questo Grande fratello vip non riesce proprio a non far parlare di se. Ebbene si, nelle scorse ore non è passata inosservata una gaffe ai danni di Edoardo Donnamaria. Ma che cosa è accaduto nel dettaglio? Sembra che gli autori abbiano preso in giro il gieffino ma lui avrebbe sentito tutto. Come ha reagito?

Grande fratello vip, gaffe da parte degli autori ai danni di un gieffino

Nelle scorse ore al Gf vip è andata in scena una vera e propria gaffe. La regia 2 inquadrava la camera dove erano presenti Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro. Improvvisamente si sono sentite delle voci che non provenivano dalla casa, ma a quanto pare erano le voci degli autori che stavano parlando proprio di uno di loro. Nello specifico, queste persone stavano parlando di Edoardo, ignari del fatto che i loro microfoni fossero aperti, ovviamente per sbaglio.

Conversazione tra due autori che deridono Edoardo Donnamaria

Nello specifico si è trattato di una conversazione avvenuta tra due persone che stavano commentando il montaggio di un video sulla vita di Edoardo.«Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i cai suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato». Queste le parole che si sono sentite. Ma non finisce qui, visto che Edoardo avrebbe sentito anche dell’altro. «Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva».

Il volto di Forum sente tutto e replica in modo duro

A quel punto, il gieffino che ha inevitabilmente ascoltato tutto avrebbe replicato dicendo “Oh, ma siete proprio delle m****”. Queste immagini non sono neppure sfuggite al popolo del web che si è scagliato contro gli autori che di certo non hanno utilizzato un linguaggio cordiale nei confronti del gieffino.