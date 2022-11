Riccardo Guarnieri asfalta Gianni Sperti “Ecco cosa hai fatto tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti a Uomini e Donne è stato duramente attaccato da Riccardo Guarnieri che gli ha urlato “Hai fatto piangere una donna”.

A Uomini e Donne la tensione è sempre molto alta. Proprio nel corso della scorsa puntata, uno dei cavalieri più discussi di sempre, ovvero Riccardo Guarnieri si è lasciato andare ad uno sfogo dietro le quinte, piuttosto duro. Ad ogni modo, ad un certo punto, l’ex fidanzato di Ida Platano si è scagliato anche contro l’opinionista di Gianni Sperti, ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Riccardo Guarnieri attacca duramente Gianni Sperti

Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della scorsa puntata, Riccardo Guarnieri si è sfogato e lo ha fatto dietro le quinte. “Al telefono Roberta dichiara che aveva voglia di vederci. Il contenuto delle telefonate non glielo sono andato a dire a Gloria, non c’è un sentimento nè per una nè per un’altra”. Queste le parole di Riccardo che poi si è anche scagliato contro Gianni Sperti, il noto opinionista del programma.“La volta scorsa sei stato poco elegante, per niente carino nei confronti di una donna, per come hai fatto apparire la serata, per come l’hai fatta passare, è passato un messaggio sbagliato”. Queste le parole dichiarate da Riccardo, che ha così accusato Gianni Sperti che di certo non ha preso bene questo attacco.

Tina Cipollari interviene e prende le difese del collega

“Fai le cose e sono io poco elegante, è stato lui a dire volevo uscire con Roberta”, avrebbe replicato Gianni Sperti, che è stato anche difeso dalla sua collega, ovvero Tina Cipollari.“Passare sempre noi per quelli che massacriamo senza motivo non mi piace”, questo quanto dichiarato dalla nota opinionista di Uomini e Donne.“La serata è andata benissimo, dò un valore al gesto, è normale che ci rimango male, non sei il mio fidanzato, mi piacerebbe continuare questa conoscenza, ci siamo chiariti”, ha fatto sapere Gloria Nicoletti che ha raccontato come è andata con Riccardo. La dama si sarebbe scagliata contro l’ex ballerino dicendo “Lui inizia a parlare con lei, mi sono sentita ferita, in quel momento dici hanno dormito insieme, è stato come un gridare allo scandalo”.

Gianni chiede a Riccardo spiegazioni, ma lui non risponde

Gianni avrebbe chiesto a Riccardo e alla dama se avessero dormito insieme. Guarnieri però, avrebbe dato ancora una volta una risposta molto dura “La risposta non te la voglio dare, hai fatto piangere una donna”. Poi il cavaliere parlando con Roberta Di Padua, non le avrebbe nascosto il fatto di sentirsi parecchio deluso da lei.“Mi hai voltato le spalle, hai paura di dover affrontare tutto questo”, avrebbe chiesto Riccardo. La dama di Cassino, avrebbero però replicando dicendo semplicemente “Non ho paura di nessuno, di base non c’è un sentimento, è passato un anno e mezzo”.