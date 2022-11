Barbara D’Urso sbotta “Sono così, qui non ho le mie luci” e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice di Pomeriggio 5 è stata ospite a Radio Deejay ed ha parlato delle luci in puntata. Poi ha ammesso di aver accettato l’invito pur sapendo di “apparire un cesso”.

Non è di certo una novità il fatto che molte conduttrici non vanno in onda se non hanno delle luci adeguate e ben puntate sui loro volti, per nascondere le rughe ed eventuali imperfezioni della pelle. A parlare di questo nelle scorse ore è stata Barbara D’Urso che è stata ospite della celebre trasmissione SAY WAAAD!?! su Radio Deejay. Ma cosa ha riferito nello specifico la nota conduttrice?

Barbara D’Urso ospite nella trasmissione SAY WAAAD!?!

Barbara D’Urso, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 nella giornata di ieri è stata ospite della famosissima trasmissione “SAY WAAAD!?! ed ha affrontato diversi temi. Tra i tanti ha parlato anche delle luci che si vedono in puntata e sparate sul suo volto, facendo una confessione. La conduttrice ha riferito che senza quelle luci a Cologno, sarebbe di certo apparsa “un cesso”. Ad ogni modo, nonostante avesse saputo che nella famosa trasmissione di Radio Deejay non avrebbe avuto le stesse luci, ha voluto comunque accettare l’invito.

Le parole di Barbara e la sua confessioni sulle luci a Cologno

“Sono così, qui non ci sono le mie luci…comunque come vedete sono qui. Ti ho chiesto delle luci? No, quindi non me ne frega niente”, ha detto barbara che però è arrivata in studio con i suoi occhiali da lettura. Ad ogni modo, la presenza di Barbara nel programma non è stato preso bene da tutti, visto che molti ascoltatori si sono lamentati. “Oddio pure su Deejay sbarca il trash, che peccato“. Questo il commento di un’ascoltatrice di nome Betty. E poi ancora “Ma che c’entra Barbara D’Urso con Wad?”.

Barbara e la sua ironia

Effettivamente la presenza della D’Urso in questo programma ha stupito un pò tutti, visto che in genere il pubblico è ben diverso.Barbara ad ogni modo, si è concessa un’intervista molto interessante ed ha fatto anche un pò di autoironia, leggendo anche alcune rime scritte per lei da diversi rapper, nel corso degli anni. In alcuni casi le frasi erano piuttosto innocenti, in altre canzoni c’erano delle frasi davvero irripetibili ma la conduttrice ha sempre risposto con il sorriso ed ha accettato di leggere tutte le rime.