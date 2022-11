Stefano Bettarini umilia Alfonso Signori: “Mi vergogno per voi”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Bettarini è apparso una vera e propria furia contro Alfonso Signorini e contro il Gf vip. “Mi vergogno per voi”, ma perchè questo sfogo?

Stefano Bettarini è da mesi che non fa altro che pubblicare dei post al veleno contro il Grande fratello vip e nello specifico contro il conduttore, Alfonso Signorini. L’ex calciatore ed ex gieffino, proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante contro il reality di Canale 5, dopo la messa in onda dell’ennesima puntata. A scatenare la rabbia dell’ex gieffino è stato il ritorno di Ginevra Lamborghini, la giovane che è stata squalificata dopo solo due settimane di permanenza all’interno della casa. La Lamborghini è stata ospite nella puntata di ieri e la notizia era già trapelata nelle scorse ed aveva fatto parecchio scalpore. Il primo a “ribellarsi” era stato proprio lui, Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini si scaglia contro il Grande fratello vip

Stefano Bettarini pubblica un post al veleno contro il Grande fratello vip e contro Alfonso Signorini. L’ex calciatore si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto duro nelle scorse ore, contro il reality di Canale 5 e contro il conduttore. La rabbia di Stefano nasce dal fatto che anche lui è stato squalificato dal programma, nel corso della quinta edizione, ma non ha più potuto fare ritorno in studio, ne tantomeno in casa, anche solo per un’ospitata.

Due pesi e due misure, Stefano contro Alfonso Signorini

Punizione che non è stata ripetuta per Ginevra Lamborghini che è stata invece squalificata ma ha continuato a sedere in studio e già in diverse occasioni ha fatto ritorno in casa, seppur nel giardino, proprio come ieri sera, dove ha avuto un confronto con Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi dapprima, e poi con Antonino Spinalbese.

Lo sfogo di Stefano Bettarini

“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”. Queste le parole di Stefano che non ha proprio digerito questo atteggiamento della produzione. L’ex marito di Simona Ventura si è mostrato davvero furioso per via del comportamento tenuto da Alfonso e da tutta la produzione.