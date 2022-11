Ambra Lombardo attacca Emma Marrone: “Sta sbagliando”

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Lombardo, la professoressa ed ex gieffina nelle scorse ore ha duramente attaccato Emma Marrone, per alcune sue dichiarazioni nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Ambra Lombardo, l’ex gieffina che abbiamo conosciuto qualche anno fa proprio al Grande fratello, in queste ore è tornata sotto i riflettori. In realtà, l’ex fidanzata del famoso hair style Kikò Nalli, in queste ore è tornata sotto i riflettori per aver duramente attaccato Emma Marrone. La professoressa nonchè ex concorrente del reality di Canale 5, nello specifico ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate da Emma, nel corso di un’intervista. Ma cosa ha detto Emma tanto da suscitare la reazione della professoressa?

Ambra Lombardo, l’ex gieffina torna sotto i riflettori per insultare una famosa cantante

Emma Marrone, la nota cantante salentina, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Vanity Fair, parlando e rispondendo a diverse domande, alcune di queste anche molto intime e private. Ad ogni modo, la cantante ha parlato anche di insulti, affermando come al giorno d’oggi viviamo in un paese ignorante. Questa frase non è piaciuta alla professoressa.“L’insulto è l’ignoranza, purtroppo questo paese vive ‘neglignoranza’ perché siamo un paese ignorante!”. Nel commentare e criticare le parole della salentina, Ambra ha ripreso le parole della cantante, sottolineando come certi personaggi famosi non dovrebbero lasciarsi andare a delle affermazioni così tanto forti.

Ambra contro Emma Marrone per alcune sue dichiarazioni rilasciate

“Un personaggio pubblico dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste, oltre che mal formulate!”. Questo quanto dichiarato da Ambra che si è detta particolarmente infastidita da questo atteggiamento della cantante salentina. “Perché ad ascoltare siamo in tanti e in tanti ad avere regalato anni agli studi e alle lettere!”. Ha ancora aggiunto la professoressa, la quale ci tiene a far sapere che non deve proprio passare il messaggio che il nostro Paese cresce le nuove generazioni in un ambiente culturale sterile o mediocre.

Il “rimprovero” della professoressa

Ambra ha voluto ancora una volta sottolineare come la scuola italiana offra una preparazione davvero molto alta “che un coetaneo americano si sogna”. La professoressa ha così “rimproverato” Emma, di non riconoscere il giusto merito alla scuola italiana ed al nostro paese in generale.“Quanto disfattismo sterile! Insultare non è abitudine di tutti e non è necessariamente espressione di ignoranza tout court! Senz’altro la rabbia sociale racconta la scontentezza di un paese mal governato e corrotto!”. Ha ancora aggiunto la professoressa.