Paola Barale attacca la Lucarelli che le risponde a tono

Paola Barale e Luisella Costamagna nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno si sono scagliate contro Selvaggia Lucarelli. La replica al veleno.

Nei giorni scorsi Luisella Costamagna e Paola Barale sono state ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Sembra che nel corso della loro ospitata, le due abbiano sparato a zero contro Selvaggia Lucarelli, la giurata del programma che è stata al centro delle polemiche in queste settimane. Ovviamente quest’ultima, dopo aver ricevuto un attacco da parte delle due ex concorrenti di Ballandoc, non ha potuto starsene in silenzio, ma ha replicato utilizzando delle parole al veleno.

Oggi è un altro giorno, ospiti Luisella Costamagna e Paola Barale

Luisella Costamagna e Paola Barale sono state ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e le loro dichiarazioni su Selvaggia Lucarelli hanno colto tutti di sorpresa. Ovviamente le parole delle due ex concorrenti di Ballando con le stelle, sono arrivate anche alla diretta interessata, che non ha potuto non replicare e lo ha fatto proprio nella mattinata di oggi.

L’accusa di Paola Barale a Selvaggia Lucarelli

Ad attaccare Selvaggia nel salotto di Serena Bortone è stata in primis Paola Barale che ha preso parte al programma di Milly Carlucci insieme al ballerino Roly Maden. La Barale ha preso le parti di Iva Zanicchi.“Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva c’è dentro totalmente, e per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassata al livello di Selvaggia. Secondo me a volte la giuria esagera”. Queste parole hanno scatenato la rabbia della Lucarelli, la quale di certo non è potuta rimanere in silenzio ed ha sparato a zero contro l’ex concorrente di Ballando.

La replica della giornalista

“Interessante come stia proseguendo questo meccanismo di manipolazione della realtà, in cui la tr.. di una concorrente non è mai esistito (anzi è stato SUPER funzionale al programma!) ma sotto processo c’è ancora in alcuni momenti è stato squallido’. Mariotto si è abbassato al mio livello“. Queste le parole della giornalista che ha parlato dello scontro che è avvenuto in puntata, quando ha dato alla Zanicchi della “squallida”, prendendosi anche delle brutte parole da Mariotto che l’ha appellata come una scimmia.