Ballando, Selvaggia Lucarelli posta un video che lascia tutti senza parole, cosa accade quando Mariotto le dà della scimmia

Selvaggia Lucarelli è ormai un fiume in piena contro Ballando con le stelle. Nelle scorse ore ha lanciato pesanti accuse ed ha pubblicato un video shock.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro della polemica e sotto i riflettori. Adesso però, la giornalista è tornata a parlare e pare che abbia lanciato una pesante frecciatina al programma. Dopo lo scontro tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli lo scorso sabato sera, non si placano le polemiche. Piuttosto da quel momento è scoppiata una vera e propria bufera. La Lucarelli ha accusato il programma, ma di cosa? Facciamo un pò di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli lancia pesanti accuse al programma Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli in questi giorni è tornata a parlare di quanto accaduto in puntata a Ballando con le stelle lo scorso sabato. Ci riferiamo allo scontro piuttosto acceso tra Guillermo Mariotto e la stessa Selvaggia Lucarelli, dopo che quest’ultima ha dato della “squallida” ad Iva Zanicchi. Da quel momento è accaduto di tutto Selvaggia ha iniziato a lanciare delle pesanti accuse al programma condotto da Mily Carlucci. La giornalista ha accusato Ballando di pilotare gli applausi ed anche, di conseguenza, il gradimento del pubblico e lo ha fatto pubblicando un video che ha davvero lasciato tutti senza parole.

Video shock pubblicato dalla giornalista con pesanti accuse al programma

In questo video, si vede perfettamente un animatore che invita il pubblico ad applaudire ma non in un momento qualsiasi, bensì in quel preciso momento in cui Mariotto ha dato della scimmia a Selvaggia.“Mi fa anche piacere ricevere questi video in cui si comprende il clima intorno a me, non esattamente tutto spontaneo”. Queste le parole di Selvaggia, scritte a corredo di questo video che obiettivamente ha posto diversi dubbi.Selvaggia però, ha continuato come un fiume in piena a replicare alle accuse ricevute in questi giorni.

Selvaggia sarà presente alla prossima edizione di Ballando?

Proprio attraverso delle Instagram stories, la Lucarelli ha replicato alle dichiarazioni di Paola Barale e Luisella Costamagna che hanno parlato nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Visto quanto sta accadendo in queste settimane, si sta iniziando a dubitare sulla presenza di Selvaggia nella prossima edizione del programma. Sembra più che ceto il suo addio al programma.