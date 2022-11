Paola Barale al veleno contro il suo ballerino: “Gli sono serviti vent’anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale e il suo maestro di ballo non si sopportano. I due da giorni si stanno facendo la guerra. Ecco l’ultima frecciatina della showgirl.

Torniamo a parlare di Paola Barale, ovvero l’ex concorrente di Ballando con le stelle che è stata eliminata nei giorni scorsi a sorpresa, visto che in queste settimane si era tanto impegnata ed aveva mostrato anche dei miglioramenti. Paola Barale tornerà in puntata a Ballando con le stelle il prossimo venerdì 2 dicembre, ovvero la serata dedicata al ripescaggio delle coppie già eliminate. Nel frattempo però, la showgirl ha continuato a parlare e soprattutto a punzecchiare il suo ballerino ed insegnante di danza, il cubano Roly Maden. Proprio a Domenica in, i due hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Ma cosa è accaduto?

Paola Barale pronta a tornare a Ballando con le stelle per la puntata del ripescaggio

Paola Barale continua a punzecchiare il suo ballerino e colui che è stato il suo insegnante di danza a Ballando con le stelle fino a pochi giorni fa, ovvero il cubano Roly Maden. I due hanno dimostrato nelle settimane in cui sono stati concorrenti a Ballando, di avere poca sintonia e poco feeling. I due hanno avuto proprio negli ultimi giorni un’accesa discussione a Domenica in, la trasmissione condotta da Mara Venier.

Il rapporto burrascoso tra Roly Maden e Paola Barale

Roly Maden nel corso dell’intervista ha accusato la sua compagna d’avventura di essere lenta nell’imparare. Paola ha risposto e lo ha fatto nel corso di un’altra intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera.“Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo dovuta alla scarsa padronanza della lingua italiana. C’è chi è lento ad imparare una salsa in tre giorni e chi è lento a imparare una lingua in venti anni”. Nonostante questo, Paola Barale e Roly Maden hanno ripreso ad allenarsi in attesa della puntata di Ballando con le stelle che andrà in onda giorno 2 dicembre.

La replica della Barale alle accuse del suo maestro di ballo

“Il fatto è che nel ballo mi viene chiesto di avere degli atteggiamenti che sono lontani da me, come l’essere sensuale… sono stata in difficoltà ma siccome le sfide mi piacciono, mi diverto molto. Però, ripeto, sono tutte cose anni luce lontane da me”. Queste le parole di Paola Barale che ha voluto anche ringraziare la conduttrice Milly Carlucci per averle dato questa grande opportunità a Ballando con le stelle.