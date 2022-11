Amadeus lascia tutti a bocca aperta: “Ecco i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023”, quello che accade dopo è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus e Fiorello protagonisti di una gag molto simpatica nel corso della puntata di Aspettando Viva Rai 2.

Mancano ormai poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2023, che dovrebbe iniziare come sempre a febbraio. Proprio in questi giorni, sono arrivate delle indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival e nello specifico sui cantanti in gara e che saliranno sul tanto ambito e prestigioso palco dell’Ariston. E’ stata una gag di Amadeus e Fiorello a far sorridere davvero tutti quanti e che è andata in onda nel corso della puntata di Aspettando Viva rai 2. I due si sono tanto divertiti ed hanno, nel contempo, lanciato tante indiscrezioni su coloro che saranno gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione canora più importante d’Italia. Ma cosa hanno annunciato?

Amadeus e Fiorello, la gag simpatica sul prossimo Festival di Sanremo 2023

Amadeus e Fiorello sono stati i protagonisti di una gag che è andata in onda proprio in questi giorni e nello specifico nella puntata di ieri di Aspettando Viva Rai 2. I due si sarebbero tanto divertiti come sempre, dimostrando quanto grande sia il loro legame. I due hanno anche lanciato delle anticipazioni sui cantanti che prenderanno parte alla manifestazione canora più importante d’Italia.

La gag che di fatto non annuncia nulla

Amadeus è stato ospite nel programma del suo amico Fiorello, quello intitolato Aspettando Viva Rai 2 su Instagram e su Raiplay. “Ecco l’elenco dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo”. Queste le parole di Amadeus che però di fatto non ha svelato i nomi, fingendo un problema dell’audio. Insomma, una gag organizzata a puntino tra Amadeus e Fiorello che sanno far divertire.“Amadeus, non si sente. Non c’è l’audio”, avrebbe risposto Fiorello che ovviamente ha retto il gioco del suo amico.

Quando verranno comunicati i prossimi cantanti in gara?

Adesso tutti si chiedono che Amadeus realmente deciderà di annunciare i nomi dei cantanti in gara, magari nei prossimi giorni, ma sempre nel programma di FIorello. Che questa sia stata un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane? Al momento si pensa che Amadeus possa svelare il prossimo cast del Festival di Sanremo al Tg 1.