Festival di Sanremo, Francesca Fagnani senza freni: “Quale è l’unica cosa che mi auguro”

Amadeus fa il nome di Francesca Fagnani come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Francesca Fagnani, la nota giornalista e conduttrice di Belve, quest’anno sarà al fianco di Amadeus e dunque approderà al Festival di Sanremo. E’ questo l’annuncio che è stato dato dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ovvero Amadeus. Quest’ultimo è intervenuto nello specifico nel corso della prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo programma di Fiorello che va in onda da qualche giorno. Ma qual è stata la reazione della conduttrice?

Festival di Sanremo 2023, il conduttore e direttore artistico annuncia il nome della co-conduttrice

Amadeus nei giorni scorsi ha annunciato i nomi dei big in gara per questa nuova edizione del Festival di Sanremo che inizierà tra poche settimane. Nelle scorse ore, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più importante d’Italia ha anche annunciato la seconda donna ( la prima sarà Chiara Ferragni) che l’accompagnerà sul palco dell’Ariston in questa nuova avventura sanremese. La co-conduttrice del Festival 2023 sarà Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice del programma Belve.

Francesca Fagnani al fianco di Amadeus

Il direttore artistico però, non ha precisato quale sarà la serata in cui Francesca sarà al suo fianco. “Me l’ha chiesto mezz’ora fa”, ha detto la Fagnani rispondendo a Fiorello. Poi la conduttrice avrebbe aggiunto “Che serata farò? A saperlo“, ecco la risposta ancora della conduttrice, in collegamento con Fiorello e Amadeus, direttamente dalla sua abitazione, con un bellissimo albero di Natale sullo sfondo. Ad ogni modo, parlando ancora del Festival di Sanremo, la conduttrice ha confessato di aver tanto apprezzato il lavoro svolto da Amadeus in questi anni, un lavoro che ha portato delle novità non indifferenti.

Le parole di Francesca

Francesca ha sottolineato ancora quanto sia stato importante il lavoro svolto da Amadeus che ha riportato la musica al centro del programma. “La mia paura più grande sono le scale del Teatro Ariston. Porto 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi”. Queste le parole della conduttrice pronunciate ad Adnkronos.