Maria De Filippi compie 61 anni e Emma Marrone le fa una dedica da brividi

Maria De Filippi ha compiuto 61 anni, Emma marrone ha voluto farle gli auguri speciali. Una dedica dolcissima “Il regalo più grande lo hai fatto tu a me”.

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi ha compiuto gli anni, spegnendo ben 61 candeline e le sono arrivati tantissimi messaggi. Potremmo dire che la conduttrice ha ricevuto davvero una valanga di auguri, di messaggio sui social da parte di fan, ma anche da parte di colleghi e amici.

Maria De Filippi compie gli anni e spegne 61 candeline

I primi a fare gli auguri alla conduttrice di Canale 5 sono stati Annalisa e Fiorello che insieme ad Amadeus le hanno fatto una videochiamata durante la puntata di Viva Rai 2. A questi auguri, sono seguiti quelli di Carlo Conti, che come sappiamo è un grande amico di Maria. Il conduttore ha voluto dedicarle un post su Instagram, augurandole buon compleanno a colei che definisce “una sorellina televisiva”. In realtà, il conduttore ha parlato di “sorelline televisive”, visto che nella giornata di oggi a compiere gli anni è stata anche Antonella Clerici. Proprio quest’ultima ha voluto lanciare un pensiero alla sua collega, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Gli auguri speciali di Emma Marrone

Tra i tantissimi messaggi, però, pare che quelli che abbiano più emozionato siano stati quelli di Emma Marrone.«Buon compleanno Mary del mio cuore. Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre! Il regalo più grande lo hai fatto tu a me». Queste le parole di Emma Marrone, che ricordiamo è stata una delle allieve della scuola di Amici, oltre che la vincitrice dell’edizione alla quale ha preso parte. Emma e Maria hanno un rapporto davvero speciale e sono state entrambe a sottolinearlo in diverse occasioni.

Il rapporto speciale tra Emma e Maria

La prima Maria De Filippi nonostante abbia lanciato davvero tantissimi talenti in questi anni, non ha mai nascosto di aver un debole per Emma Marrone, vincitrice della nona edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Dal suo punto di vista, la cantante salentina considera Maria la sua “mamma artistica”, colei che le ha permesso di poter realizzare il suo sogno.