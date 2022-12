Emma Marrone, crollo emotivo che fa preoccupare: “Mi trascino, non sento più niente”

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone ospite nel concerto di Elisa. Dopo l’esibizione la cantante salentina dedica delle bellissime parole al suo papà Rosario.

Emma Marrone alcune settimane fa ha perso il suo papà ed è stato per lei un duro colpo purtroppo. La cantante salentina era molto legata al suo papà Rosario che l’ha immessa in questo mondo, quello della musica, trasmettendogli la sua passione. Emma è stata ospite al concerto di Elisa, agli Arcimboldi di Milano, che si è tenuto nella serata di sabato 10 dicembre 2022. Emma ed Elisa sono molto amiche e insieme si sono esibite regalando al pubblico una grande emozione. Ha cantante subito dopo aver cantato con Elisa, ha scritto un messaggio per il padre. Ma cosa ha scritto Emma?

Emma Marrone ospite al concerto di Elisa, le due si esibiscono con L’anima vola

Emma Marrone, una delle cantanti più amate di sempre negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto. Circa tre mesi fa, infatti, è venuto a mancare il padre Rosario, al quale Emma era molto legata. Proprio nella serata di sabato, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stata una degli ospiti del concerto di Elisa, agli Arcimboldi di Milano, dove si è esibita proprio insieme alla sua amica con il brano “L’anima vola”. Emma ha così regalato grandi emozioni al pubblico e lo ha fatto ancora di più quando, dopo l’esibizione ha scritto un lungo messaggio ricordando il suo papà.

La cantante salentina ricorda il suo papà e gli dedica delle bellissime parole su Instagram

“Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco, io ti telefonavo. ‘Chicca mia, amore di papà, com’è andata? Tutto bene?’. Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te“. Queste le parole di Emma, pubblicate tra le Instagram stories. Emma ha ha affidato le sue parole ad Instagram ed hanno commosso davvero tutti quanti.”Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io ero la figlia del suo papà. Che fatica essere me senza di te. Che fatica ricominciare da capo senza il capitano. La nave adesso è solo nelle mie mani”. Queste ancora le parole di Emma che ha ricordato il suo papà.

Le parole di Emma per il suo papà

“Ora non so cosa cazzo sono papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere. Canto solo per te. Perché adesso io non sento più niente. Niente papà. Sento solo te”. Queste ancora le parole di Emma, parole che hanno colpito davvero tanto. Emma era infatti tanto legata al suo papà Rosario, che è venuto a mancare circa tre mesi fa a causa di una leucemia.